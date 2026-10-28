Nhiều robot nhảy múa và các sản phẩm công nghệ thu hút du khách trải nghiệm tại triển lãm GRECO 2026 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tối 27/10.

Người dân và du khách hào hứng xem robot hình người AgiBot Lingxi X2 nhảy theo nhạc tại Triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TPHCM lần thứ tư - GRECO 2026 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - AEF 2026, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức.

Người dân thích thú quan sát, tương tác với robot hình người tại không gian trình diễn công nghệ robot rộng khoảng 600m². Khu vực do Tập đoàn AICAP phối hợp cùng AIBrain, AIRobo và Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA) triển khai, quy tụ đại diện hơn 30 doanh nghiệp và viện nghiên cứu về robot, trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.

Nhiều người thử sức chơi cờ với robot chơi cờ vây, cờ vua và cờ tướng chuyên nghiệp của tập đoàn SenseTime.

Robot cờ tướng có 26 cấp độ thử thách, hơn 100 thế cờ tàn, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói và thi đấu trực tuyến. Phiên bản chơi cờ vây cung cấp hơn 2.000 bài tập chuyên đề, giúp người chơi luyện tập chiến thuật.

Một mẫu robot hình người khác giao lưu với khách tham quan. Người sử dụng có thể điều khiển từ xa để robot bắt tay, nhảy múa và thực hiện nhiều động tác khác.

Các sản phẩm robot hình người được giới thiệu tại triển lãm có giá từ 180 triệu đến một tỷ đồng.

Robot bốn chân của Unitree có khả năng di chuyển linh hoạt, né vật cản và leo dốc. Sản phẩm được trang bị thêm các mô hình gấu trúc, khủng long, voi, chó... để tạo hình sinh động khi trình diễn.

Cánh tay robot có thể pha chế đồ uống và quay phim cũng thu hút nhiều khách tham quan, xếp hàng chờ uống cà phê, tạo clip.

GRECO 2026 cũng trưng bày nhiều công nghệ do các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam phát triển, trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, y sinh, nông nghiệp và môi trường.

RtRobotics, đơn vị đã xuất khẩu UAV sang Mỹ, giới thiệu hai dòng thiết bị Hera và Vega. Hera có sức nâng 14kg, phục vụ dân sự và quân sự, có thể gấp gọn vào balo trong một phút. Trong khi đó, Vega có sức nâng 20kg, được thiết kế chuyên biệt cho mục đích quân sự.

Robot cạo mủ cao su thế hệ mới cao 2,1m, nặng 650kg, sử dụng hệ thống định vị laser và cánh tay máy tích hợp cảm biến để tự động xác định độ sâu, đường cạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm giới thiệu có giá khoảng 400 triệu đồng.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ 10h đến 22h hằng ngày, kéo dài đến hết 29/10.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, lần đầu hợp tác, đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Diễn đàn có chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", do UBND TPHCM chủ trì, tổ chức bởi Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR).