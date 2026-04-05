Món ăn "hot trend"

Cuối ngày, tại quầy hàng nhỏ ở số 819 Quang Trung Anh (phường An Hội Tây, TPHCM), chị Trần Võ Trang Thanh (34 tuổi) cùng chồng con tất bật chuẩn bị bán món lạ, vừa học được từ cộng đồng mạng Trung Quốc - trứng cút ủ muối Trung Hoa.

Khu vực này cách xa mặt đường bởi một khoảng vỉa hè thông thoáng, rộng rãi, khách hàng cũng dễ dàng đến mua.

Món ăn được bọc trong những ụ muối hạt trắng tinh đặt trên khay kim loại. Chị vừa mở hàng, chưa kịp treo bảng giới thiệu đã có nhiều người đến chờ mua. Càng về chiều tối, lượng khách càng đông.

Dù huy động cả chồng con, gian hàng vẫn không kịp phục vụ nhu cầu của thực khách. Những người đến sau phải đứng chờ khá lâu mới đến lượt.

Phía bên trong, chồng chị Thanh đập vỡ lớp vỏ đắp bằng muối hạt để lộ những quả trứng cút bên trong. Trứng còn nguyên vỏ, dậy mùi thảo dược hấp dẫn.

Người bán trực tiếp gắp những quả trứng nóng hổi để vào đĩa, bịch nilon trao cho khách. Khi bóc vỏ, trứng có màu vàng nâu lạ mắt. Món ăn được ăn kèm rau thơm, muối tiêu chanh hoặc quất.

Không kìm được sự tò mò, trong lúc đợi đến lượt mua hàng, một nam thanh niên ngỏ ý muốn ăn thử. Sau khi trải nghiệm, nam thanh niên tỏ ra thích thú, quyết định mua thêm một phần.

Vợ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Dung (26 tuổi, xã Vĩnh Lộc, TPHCM) cũng nếm thử món ăn và liên tục khen ngon. Chị Dung chia sẻ, gia đình biết đến món ăn thông qua mạng xã hội.

“Món này đang nổi khắp mạng xã hội. Tôi ở cách xa chỗ bán khoảng 16km nên tranh thủ đầu giờ chiều, khi chồng tan ca là chở theo con đến mua vì sợ hết.

Trứng cút chế biến theo cách này ăn lạ miệng, vị béo, bùi, độ ngọt, mặn vừa ăn. Tôi đặc biệt thích hương thuốc bắc của món ăn. Đây là lần đầu tiên tôi ăn trứng kiểu này và thấy rất thú vị”.

Trương Quỳnh Hoa (19 tuổi, quận Bình Tân cũ) cũng tranh thủ đến mua món ăn trước 19h vì sợ hết. Nhiều ngày trước, Hoa vượt quãng đường hơn 12km tìm đến trải nghiệm. Nhưng vì đến trễ, món ăn đã hết, cô đành ra về tay không.

Ngoài những thực khách đến mua trực tiếp, nhiều người ở xa còn đặt mua thông qua các dịch vụ giao hàng nhanh. Chỉ trong khoảng 2 tiếng, 3 khay chứa khoảng 1.500 quả trứng cút đã được bán hết.

Chế biến kỳ công

Trứng cút muối Trung Hoa là món ăn vặt đang được giới trẻ Trung Quốc yêu thích thời gian gần đây.

Tại TPHCM, chị Thanh là một trong những người học được bí quyết chế biến thành công và đem bán. Mỗi phần (gồm 10 quả), chị Thanh bán với giá 20.000 đồng.

Chị Thanh chia sẻ: “Tôi thường bán các món ăn vặt theo 'trend'. Trước đây, tôi bán bánh đồng xu rồi đến lạp xưởng nướng đá…

Gần đây, khi theo dõi mạng xã hội, tôi thấy món trứng cút ủ muối đang nổi tại Trung Quốc nên học theo, mua về chế biến thử.

Sau nhiều lần thất bại, tôi dần rút kinh nghiệm. Khi thấy món ăn đạt vị ngon, tôi mới bắt đầu bán.

Những ngày đầu bán còn chậm do khách chưa quen. Sau đó, tôi đăng clip chế biến và bán hàng lên mạng xã hội nên được nhiều người biết đến hơn”.

Theo chị Thanh, món trứng cút ủ muối Trung Hoa được chế biến khá kỳ công, tốn nhiều thời gian. Nguyên liệu chính là trứng cút, được chọn loại to, đồng đều, không dập vỡ và rửa sạch trước khi chế biến.

Tiếp đó, các nguyên liệu như hoa hồi, quế, lá nguyệt quế và một số vị thuốc bắc được rang, xay mịn rồi hòa vào nước để tạo dung dịch ngâm trứng.

Trứng được ngâm 3-4 tiếng, sau đó vớt ra rửa sạch, lau khô và loại bỏ những quả dập, vỡ. Tiếp theo, trứng được tẩm ướp gia vị vừa ăn rồi ủ trong muối hạt. Khay trứng được phủ lớp muối trộn nước, tạo thành khối kín bên ngoài.

Sau đó, khay trứng được đem hấp cách thủy thêm 3-4 tiếng. Trong suốt thời gian bán, trứng vẫn được giữ nóng trên bếp gas. Người bán phải liên tục canh nhiệt để trứng chín đều, không bị cháy.

“Khâu chế biến mất nhiều thời gian nên tôi thường bắt đầu từ 5h, đến đầu giờ chiều mới có hàng. Tôi cũng hiểu các món theo 'trend' khó bán lâu dài.

Dù vậy, khi phục vụ khách, tôi vẫn cố gắng làm món ăn ngon, sạch và đảm bảo chất lượng nhất”, chị Thanh chia sẻ.