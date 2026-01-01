Thực khách xếp hàng chờ thưởng thức món ăn vặt của "chú gù Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn". Clip: Hà Nguyễn

“Chú gù Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn”

Khoảng 17h, trên đường Nguyễn Du đoạn gần Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phường Sài Gòn, TPHCM) xuất hiện nhiều thực khách đứng xếp hàng, vây quanh chiếc xe bán đồ ăn vặt dựng trên vỉa hè.

Đứng trước chiếc xe cũ kỹ là người đàn ông thấp bé, lưng gù. Ông luôn tay đảo phần thức ăn trong chiếc chảo nhôm đặt trên bếp lửa đỏ rực. Mùi thơm từ món ăn tỏa khắp góc phố khiến nhiều người đi ngang phải hít hà.

Người đàn ông bán rong được thực khách gọi bằng cái tên thân thương “chú gù Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn”, tên là Đào Hữu Thể (54 tuổi, phường Tân Hưng, TPHCM).

Khách xếp hàng, vây kín xe bán thức ăn đường phố của ông Thể, người có biệt danh "chú gù Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn". Ảnh: Hà Nguyễn

Năm 1992, khi bệnh gù lưng ngày càng nặng, ông Thể buồn bã, mặc cảm rời Huế vào TPHCM mưu sinh bằng công việc đánh giày, bán báo, bán vé số dạo, làm may…

Khoảng 4 năm sau, vì sức khỏe kém, ông được anh trai gợi ý mua mực khô, cá khô về đi bán dạo. Người này cũng để lại chiếc xe bán hàng rong của mình cho em trai mưu sinh.

Ông Thể kể: “Đầu năm 1997, tôi bắt đầu đẩy xe đi bán mực khô, cá khô nướng xung quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Thấy tôi gù lưng nên người ta gọi vui là 'chú gù Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn'.

Những năm ấy, tôi bán 3-5 món từ mực khô, cá khô nhưng rất ế khách. Mỗi đêm, tôi chỉ bán được vài con mực khô, thu về vài chục nghìn đồng.

Khoảng 3-4 năm trở lại đây, tôi được các cháu trẻ tuổi đến mua ủng hộ rồi giới thiệu trên mạng xã hội. Từ đó, tôi được biết đến nhiều hơn, khách đến ăn cũng đông gấp nhiều lần. Với lượng khách hiện tại, mỗi đêm tôi bán trên 10kg mực khô”.

Trước đây, ông Thể bán nhiều món từ mực khô nhưng nay chỉ bán món mực khô chiên nước mắm bơ tỏi. Ảnh: Hà Nguyễn

Khách đông và phần lớn chỉ tìm mua món mực chiên nước mắm bơ tỏi nên hiện ông Thể chỉ chế biến, bán món này. Mỗi ngày, ông thường bán từ 17h đến đêm muộn.

Tùy nhu cầu của khách, món mực khô chiên nước mắm bơ tỏi của ông Thể có có 3 mức giá: 100.000 đồng, 120.000 đồng hoặc 160.000 đồng mỗi phần.

Món ăn của ông Thể thu hút thực khách bởi hương thơm khó cưỡng cùng vị béo từ bơ, độ ngọt, bùi từ thịt mực.

Ông cho biết, nguyên liệu của món ăn gồm mực khô loại ngon, giá mua sỉ khoảng 1,3 triệu đồng/kg. Các gia vị khác như bơ, tỏi, nước mắm, dầu ăn… đều được ông mua từ những thương hiệu uy tín, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, khi chiên mực, ông luôn sử dụng dầu ăn mới. Sau mỗi lượt chiên ông đều đổ bỏ dầu ăn đã sử dụng, rửa chảo sạch để chuẩn bị cho lần chế biến tiếp theo.

Ông chia sẻ: “Làm như vậy mất thời gian, tốn dầu ăn nhưng đảm bảo món ăn luôn được làm mới, không bị ảnh hưởng bởi mùi, vị của món còn sót lại trước đó".

Sau nhiều năm bán hàng, ông Thể rút ra nhiều kinh nghiệm nêm nếm vị cho món ăn ngon hơn; canh nhiệt độ đúng chuẩn để sợi mực không quá khô.

Món ăn này được nhiều thực khách tìm mua vì hợp khẩu vị, có mùi thơm hấp dẫn. Ảnh: Hà Nguyễn

Món ăn lạ miệng

Sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, cùng cách chế biến món ăn trực tiếp trước mặt thực khách, khiến ông Thể ngày càng thu hút nhiều người đến trải nghiệm. Càng về đêm, lượng khách xếp hàng chờ mua món ăn càng đông. Có người phải chờ 30 phút vẫn rất hoan hỉ.

Càng về đêm, khách đến mua món ăn của ông Thể càng đông. Ảnh: Hà Nguyễn

Vì khách quá đông, ông phải nhờ người đứng ghi tên, số thứ tự, số món của từng thực khách. Ông dựa vào danh sách này để chế biến món ăn. Sau đó, món ăn được vợ của ông đóng gói, trao tận tay cho khách.

Bất chấp nhà xa, chị Nhường (38 tuổi, quận Gò Vấp, TPHCM cũ) vẫn chở theo con đến đợi mua mực khô chiên nước mắm bơ tỏi của ông Thể. Tại điểm bán, chị và con chờ khá lâu mới được đặt món.

Dù phải đợi lâu, chị Nhường vẫn quyết nán lại để được thưởng thức món ăn đang nổi trên mạng xã hội. Ảnh: Hà Nguyễn

“Tôi thường ăn mực nướng và thích món này. Khi thấy món mực khô chiên nước mắm bơ tỏi đang nổi tiếng trên mạng xã hội, tôi quyết định đến trải nghiệm.

Dù phải đợi lâu nhưng không khí đông vui, nhộn nhịp tại đây giúp tôi và các con không cảm thấy nhàm chán. Hơn thế, hương thơm từ món ăn thực sự hấp dẫn”, chị chia sẻ.

Do phải đứng liên tục bên bếp lửa suốt nhiều giờ, ông Thể không tránh khỏi mệt mỏi. Tuy nhiên, sự ủng hộ của đông đảo thực khách đã trở thành động lực để ông quên đi vất vả, cố gắng phục vụ mọi người. Ảnh: Hà Nguyễn

Đứng xếp hàng đợi món cùng nhóm bạn ngoại quốc, chị Tina Thảo Hà (41 tuổi, Việt kiều Mỹ) liên tục xuýt xoa trước mùi thức ăn thơm nức.

“Mực khô chỉ cần nướng lên đã ngon, ngọt thịt, nay lại được chiên với bơ, tỏi, nước mắm và một số gia vị khác nữa chắc chắn sẽ rất ngon. Tôi rất háo hức được giới thiệu với bạn bè, gia đình món ăn mới lạ này”, chị nói.

Trong khi đó, nhiều khách trẻ khẳng định món ăn rất ngon và dễ “gây nghiện”. Nữ thực khách là sinh viên một trường cao đẳng tại TPHCM cũng cho biết, mình là khách quen của quán ông Thể.

“Món này ngon nhất khi ăn nóng. Những ngày gần đây, không khí TPHCM về đêm có chút se lạnh, khiến việc thưởng thức món ăn càng thêm thú vị và hấp dẫn”, nữ sinh chia sẻ.