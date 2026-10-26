Máy đếm tiền hoạt động liên tục, người dân mang bao tải đến đựng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trục không gian Quốc lộ 1A ở Hà Nội. Trong đợt chi trả chiều 26/10, 12 hộ dân tại phường Bạch Mai được nhận tổng cộng 117 tỷ đồng.

Khoảng 14h, trước giờ chi trả một tiếng, an ninh tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai đã được siết chặt. Cửa ra vào được kiểm soát, chỉ người có giấy tờ theo quy định mới được vào bên trong. Công an phường túc trực tại khu vực chi trả.

Cán bộ ban quản lý dự án rà soát danh sách, kiểm tra hồ sơ của từng hộ trước khi trao tiền. Lực lượng chức năng vận chuyển tiền đến trụ sở để phục vụ công tác chi trả.

Lực lượng chức năng vận chuyển tiền đến tận trụ sở chi trả. Ảnh: Thành Huế

“Với số tiền không nhỏ, chúng tôi rà soát cẩn thận. Yêu cầu đặt ra là việc chi trả phải chính xác, an toàn”, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai cho biết.

Đây là đợt chi trả thứ năm cho các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn phường. Trong buổi chiều, 12 hộ dân được nhận tổng cộng 117 tỷ đồng. Hộ nhận nhiều nhất được bồi thường, hỗ trợ 34 tỷ đồng.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai làm thủ tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân. Ảnh: Thành Huế

Hình ảnh người dân mang bao tải đến đựng tiền, cẩn thận buộc lại sau khi nhận, thu hút sự chú ý. Máy đếm tiền liên tục hoạt động để phục vụ việc kiểm đếm các khoản chi trả.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai, địa bàn có 222 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Qua bốn đợt trước, 59 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 650 tỷ đồng.

Người phụ nữ này nhận hơn 9 tỷ đồng. Ảnh: Thành Huế

Một hộ có đất mặt tiền đường Giải Phóng, diện tích thu hồi khoảng 176m², dự kiến được bồi thường, hỗ trợ hơn 70 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đã công khai dự thảo phương án và đang trình UBND phường phê duyệt. Đây là trường hợp có mức bồi thường, hỗ trợ dự kiến cao nhất tại địa bàn.

Người dân cho tiền vào bao tải. Ảnh: Thành Huế

Chính quyền phường đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ còn lại trong tháng 10, đồng thời tiếp tục giải quyết những vướng mắc, khiếu nại phát sinh theo quy định.

Tại một số vị trí thuộc phạm vi dự án, công trình đã được phá dỡ. Các địa phương dọc tuyến cũng đang triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Người dân cẩn thận buộc chặt các bao tải, túi đựng tiền sau khi nhận bồi thường. Ảnh: Thành Huế

Máy đếm tiền hoạt động hết công suất. Ảnh: Thành Huế

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A khởi công tháng 5/2026, theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 36,3km, từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Khi hoàn thành, tuyến có mặt cắt ngang 90m, sử dụng khoảng 337,3ha đất. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2027.