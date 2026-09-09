Hà Nội:

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Sáng 9/9, UBND phường Ô Chợ Dừa tổ chức đợt đầu chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi tại dải đất xen giữa đường Vành đai 1 và La Thành.

Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất xen giữa đường Vành đai 1 và La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, có diện tích hơn 6.800m².

Đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa thông tin về quy trình chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Ảnh: Thành Huế

Theo chính quyền địa phương, phạm vi giải phóng mặt bằng gồm 166 lô đất của 164 hộ dân và 2 doanh nghiệp.

Trước khi triển khai chi trả bồi thường, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã đối thoại trực tiếp với các hộ có đất bị thu hồi.

Do số người dân nhận bồi thường khá lớn, Công an phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo, đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ đưa họ về tận nhà hoặc tới ngân hàng.

Công an phường Ô Chợ Dừa tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo cho các hộ dân. Ảnh: Thành Huế

Trung tá Vũ Minh, Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa chia sẻ: “Cuộc đời người dân tích góp được một ngôi nhà, bây giờ họ nhận được tiền đền bù mà lại bị lừa thì rất khổ. Chính vì vậy, chúng tôi tuyên truyền với mong muốn người dân nắm rõ các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng để tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu”.

Là một trong số những hộ dân tới nhận tiền bồi thường, anh Đ. cho biết ngôi nhà của gia đình anh có diện tích khoảng 30m2, được đền bù khoảng 8 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình anh cũng được nhận 1 suất tái định cư bằng đất và 1 suất tái định cư bằng chung cư do có đông nhân khẩu.

Anh Đ. chia sẻ, trong lúc chờ đợi bàn giao suất tái định cư, gia đình đang được hỗ trợ tiền thuê nhà.

“Với số tiền được đền bù, gia đình chúng tôi dự định xây nhà mới ở khu tái định cư, nếu dư sẽ gửi tiết kiệm”, anh Đ. nói.

Các hộ dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: Kiều Oanh

Gia đình ông H. cũng nằm trong danh sách nhận tiền đền bù sáng nay. Ông H. cho biết, diện tích ngôi nhà của gia đình ông khoảng 12m2, được đền bù trên 3 tỷ đồng.

“Hiện tại, gia đình tôi đang đi thuê nhà ở đường Kim Giang. Mỗi tháng, chúng tôi được hỗ trợ tiền thuê nhà 2,5 triệu đồng/người/tháng”, ông H. chia sẻ.

Gia đình ông H. thuộc diện được nhận suất tái định cư bằng đất ở hoặc căn hộ chung cư. Do gia đình ông đã quen sinh sống tại nhà đất nên lựa chọn phương án nhận suất tái định cư bằng đất ở.

Đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, khu vực dự án sẽ không phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo.