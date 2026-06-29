Tối 28/6, chung kết cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Myanmar Soe Myintzu Lwin giành vương miện. Người đẹp Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh đoạt danh hiệu Á hậu 2.

Hoa hậu Phan Kim Oanh - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập cuộc thi Miss Multicultural World trao vương miện cho tân hoa hậu.

Các thí sinh đến từ Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, CH Séc, Phần Lan, Georgia, Honduras, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico, Mông Cổ, Morocco, Myanmar, Philippines, Nga, Thái Lan, Ukraine, Mỹ và Việt Nam trải qua nhiều phần thi để tìm ra người chiến thắng.

Soe Myintzu Lwin vượt qua 19 thí sinh để đăng quang Miss Multicultural World 2026. Ngoài danh hiệu cao nhất, người đẹp Myanmar còn nhận giải Best Body (Người đẹp có hình thể đẹp nhất).

Soe Myintzu Lwin sinh ngày 23/11/2003, tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế & Marketing Thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS), Singapore giai đoạn 2022-2025. Hiện cô làm công việc thiết kế thời trang và đang theo học chương trình thạc sĩ.

Hoa hậu Soe Myintzu Lwin là nhà thiết kế thời trang.

Ở phần thi ứng xử, Soe Myintzu Lwin nhận câu hỏi: "Nếu được dùng danh hiệu Miss Multicultural World để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ chọn vấn đề gì và vì sao?"

Người đẹp Myanmar trả lời bằng tiếng Anh, cho biết nếu đăng quang cô sẽ khởi xướng dự án toàn cầu mang tên "Connecting Cultures" (Kết nối Văn hóa) nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa thông qua giáo dục, các chương trình giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng.

Cô nói: "Ngày nay, nhiều xung đột trên thế giới bắt nguồn từ sự hiểu lầm, định kiến và nỗi sợ hãi trước những khác biệt. Tôi tin rằng khi chúng ta thực sự tìm hiểu về văn hóa, truyền thống và những giá trị của nhau, chúng ta sẽ xây dựng được sự tôn trọng thay vì những rào cản".

Người đẹp Myanmar cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với các trường học, tổ chức cộng đồng và các đối tác quốc tế để khuyến khích giới trẻ từ nhiều quốc gia chia sẻ câu chuyện của mình, tự hào về bản sắc văn hóa và cùng thực hiện những dự án có ý nghĩa.

Cô chia sẻ thêm: "Tôi tin rằng hòa bình bắt đầu từ sự thấu hiểu và sự thấu hiểu bắt đầu từ đối thoại. Nếu tôi có thể truyền cảm hứng để dù chỉ một người biết trân trọng sự đa dạng bằng cả trái tim thì tôi tin mình đã tạo nên một giá trị ý nghĩa cho thế giới".

Người đẹp Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) giành Á hậu 2 trong đêm chung kết Miss Multicultural World 2026.

Bên cạnh ngôi vị hoa hậu, ban tổ chức cũng công bố các danh hiệu còn lại. Á hậu 1 thuộc về Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras), Á hậu 2 là Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam), Á hậu 3 là Kylah Grace Giganto (Philippines) và Á hậu 4 là Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ).

Ở hệ thống giải thưởng phụ, Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ) nhận giải Người đẹp Tri thức (Best Intellectual); Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras) giành giải Người đẹp Tài năng (Best Talent) và Trang phục dân tộc đẹp nhất (Best Beautiful National Costumes); Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam) đoạt hai giải Trình diễn hay nhất (Best Catwalk) và Trình diễn Áo dài Việt Nam đẹp nhất (Best Performance of Vietnamese Ao Dai); Kylah Grace Giganto (Philippines) nhận các giải Gương mặt khả ái (Best Face) và Người đẹp Truyền thông (Best Media).

Ảnh: BTC