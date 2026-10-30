Bài kiểm tra 4 điểm và những năm tháng bị xem như người sai vặt

Thủ khoa khóa 2024 Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU, nhận học bổng từ nhiều trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị gần 530.000 USD (khoảng 14 tỷ đồng) - nhìn vào hồ sơ của Trần Xuân Khánh Linh, nhiều người nghĩ cô gái sinh năm 2006 chưa từng nếm trải thất bại. Khánh Linh lần đầu chia sẻ với VietNamNet về những lần vấp ngã phía sau bảng thành tích ấy.

Trần Xuân Khánh Linh.

Năm lớp 5, cô từng nhận bài kiểm tra chỉ được 4 điểm. Khánh Linh bị loại ngay vòng đầu một cuộc thi hùng biện, rồi trượt khi ứng cử vào hội học sinh. Có giai đoạn, Khánh Linh bị chính bạn bè làm tổn thương. Gia đình là nơi giúp cô vượt qua, học cách yêu thương bản thân và nỗ lực nhiều hơn. “Tôi nhận ra thất bại không định nghĩa mình, điều quan trọng không buông xuôi”, cô nói. Theo Khánh Linh, chính những lần ngã ấy khiến Khánh Linh bản lĩnh, kiên cường và tự lập hơn.

Sau những thất bại ban đầu, cô trở thành Chủ tịch Hội học sinh, đại diện học sinh phát biểu tại các sự kiện của trường, đồng thời thử sức với trình diễn thời trang, ca hát và chơi piano. Hiện Khánh Linh theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Tối 10/10, Khánh Linh vượt qua đêm chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng để vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 và đang chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra ngày 7/11 tại Hải Phòng.

Trần Xuân Khánh Linh gọi Quách Ngọc Ngoan là cậu.

Trước thềm chung kết, Khánh Linh gây chú ý khi tiết lộ nhận được cuộc gọi động viên từ diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Theo Khánh Linh, Quách Ngọc Ngoan hòa đồng, dễ mến nên mẹ cô và cả gia đình đều quý. Lời nhắn của nam diễn viên khiến cô bất ngờ và vui: hãy tự tin, học tập tốt, anh tin cô sẽ thành công. Khánh Linh nhận xét Quách Ngọc Ngoan là người rất ấm áp.

Từ năm lớp 9, Khánh Linh theo mẹ tham gia các chuyến thiện nguyện. Theo thời gian, việc này trở thành nếp quen của gia đình. Chuyến đi khiến cô nhớ nhất là lên xã Lũng Cú. Sau hơn 8 tiếng vượt đèo, đoàn đến một điểm trường vùng cao, gặp các em nhỏ và người dân, cùng ăn bữa cơm trong căn nhà gỗ và xem bà con múa hát. Cô nói chuyến đi dạy mình những điều sách vở không có. Chứng kiến các em nhỏ vượt khó đến trường, cô biết ơn hơn những gì đang có.

Trải nghiệm ấy là nền tảng cho dự án nhân ái Cánh cửa thần kỳ cô mang đến cuộc thi, với thông điệp Mở cánh cửa tri thức, trao cơ hội tương lai, hướng đến việc mở rộng cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khánh Linh cho biết dù không đăng quang vẫn duy trì dự án bằng quỹ thiện nguyện của gia đình và kêu gọi thêm nhà tài trợ. Theo cô, dự án đã nhận cam kết đồng hành, tài trợ từ một đơn vị thiện nguyện quốc tế.

Khánh Linh trong các hoạt động thiện nguyện.

Ở tuổi 20, giữa nhiều đối thủ từng có kinh nghiệm sàn diễn chuyên nghiệp, Khánh Linh thừa nhận cô phải làm quen với cường độ tập luyện, kỹ năng trình diễn và áp lực trước công chúng. Cô không cho rằng mình hoàn hảo nhất nhưng tin vào tinh thần ham học hỏi, sự chân thành và mong muốn tạo giá trị cho cộng đồng.

Áp lực lớn nhất với Khánh Linh lúc này là thể hiện trọn vẹn những gì đã chuẩn bị, không phụ lòng gia đình và người ủng hộ. Cô đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu cao nhất mong được bước vào phần thi ứng xử để chia sẻ quan điểm sống. Sau cuộc thi, Khánh Linh muốn tiếp tục theo đuổi các hoạt động giáo dục dành cho trẻ em.

Khánh Linh trong trang phục dân tộc:

Ảnh, video: NVCC