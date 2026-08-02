Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn Top 21 thí sinh tại vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Các cô gái hội ngộ với 35 thí sinh vượt qua sơ khảo phía Bắc, chuẩn bị bước vào vòng chung khảo toàn quốc quy tụ 56 thí sinh.

Phát biểu tại vòng sơ khảo phía Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, cuộc thi tiếp tục hành trình tìm kiếm những cô gái hội tụ vẻ đẹp hình thể, văn hóa, trí tuệ, nhân cách và tinh thần cống hiến. "Gần 4 thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân, là trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm", ông nói.

Hình ảnh xinh đẹp của các thí sinh vòng sơ khảo phía Nam:

Ảnh: BTC