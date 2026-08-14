Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), bên cạnh những lợi ích mang lại, việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) không đúng quy định, đặc biệt tại khu vực cảng hàng không, sân bay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội.

Việc sử dụng UAV không đúng quy định, đặc biệt tại khu vực cảng hàng không, sân bay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không.

Thống kê cho thấy, năm 2025, cả nước ghi nhận 34 vụ UAV xâm nhập khu vực cấm bay tại các sân bay ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định và TPHCM. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục xảy ra 17 vụ tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TPHCM.

Khi UAV xuất hiện tại khu vực cất, hạ cánh hoặc vùng tiếp cận, cơ quan điều hành bay phải lập tức áp dụng các biện pháp khẩn cấp như tạm dừng cất cánh, ngừng tiếp nhận tàu bay hạ cánh, yêu cầu bay chờ hoặc chuyển hướng. Những sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không, hành khách và chuỗi dịch vụ hàng không.

Còn theo Vietnam Airlines, chỉ trong các sự cố từ ngày 17-24/2/2026, UAV đã gây thiệt hại khoảng 5,6 tỷ đồng, ảnh hưởng khoảng 9.200 hành khách. Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thiệt hại trực tiếp được ước tính hơn 10 tỷ đồng, chưa kể các tổn thất gián tiếp.

Đáng lo ngại hơn, UAV va chạm với tàu bay trong lúc cất hoặc hạ cánh có thể gây ra sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của hàng trăm hành khách và thành viên tổ bay.

Đối với hành vi điều khiển UAV xâm nhập khu vực cấm bay hoặc khu vực hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay, người vi phạm có thể phải chịu đồng thời trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Ảnh: CACC

Việc đăng ký UAV không đồng nghĩa với việc được phép bay

Theo quy định, việc đăng ký UAV không đồng nghĩa với việc được phép bay. Chủ phương tiện phải đăng ký, xin cấp phép và chỉ được hoạt động đúng khu vực, thời gian, độ cao, phạm vi ghi trong giấy phép.

Người điều khiển UAV xâm nhập khu vực cấm hoặc hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay có thể bị xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện, đình chỉ hoạt động bay. Trường hợp gây cản trở hoặc uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cản trở giao thông đường không theo Điều 278 Bộ luật Hình sự, với mức phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.

Đặc biệt, khoản 4 Điều 278 quy định ngay cả khi hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chưa xảy ra, nhưng hành vi có khả năng thực tế dẫn đến các hậu quả đó nếu không được ngăn chặn kịp thời, người thực hiện vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm theo khoản 5 Điều 278.

Trước tình trạng vi phạm có chiều hướng gia tăng, Bộ Công an đang tăng cường tuyên truyền, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật để phát hiện, giám sát, cảnh báo, chế áp UAV trái phép; đồng thời phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển UAV tại khu vực cấm, hạn chế bay khi chưa được cấp phép; sử dụng đúng mục đích, khu vực, thời gian và nội dung giấy phép. Khi phát hiện vật thể bay trái phép gần sân bay, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an, quân sự hoặc đơn vị quản lý cảng hàng không.