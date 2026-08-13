UAV khiến hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng

Hai lần UAV xuất hiện tối 11/8 khiến sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng khai thác, cho thấy nguy cơ thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời sân bay có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không.

Theo Cục Hàng không, từ 18h14 đến 19h14, tổ lái phát hiện UAV ở độ cao 1.800-3.000 feet (khoảng 550-900m), có thời điểm cách máy bay khoảng 500m. Đến 19h34, Sư đoàn 367 tiếp tục phát hiện một UAV cách sân bay khoảng 3km về hướng Tây Nam, khiến sân bay phải tạm dừng khai thác lần thứ hai. Hoạt động bay được khôi phục lúc 20h34.

Sự cố khiến 3 chuyến bay phải hạ cánh khẩn nguy do cạn nhiên liệu, 24 chuyến chuyển hướng, 19 chuyến bay phải bay chờ trên không và 15 chuyến dừng chờ cất cánh.

Theo một chuyên gia hàng không, việc UAV xuất hiện ở độ cao 550-900m, có thời điểm chỉ cách máy bay khoảng 500m, là đáng lo ngại. Bất kỳ vật thể lạ nào xuất hiện trên đường cất hạ cánh hoặc trong khu vực hoạt động của tàu bay đều có thể đe dọa an toàn chuyến bay.

“Drone, chim hay bất cứ vật thể lạ nào đi vào đường cất hạ cánh đều uy hiếp an toàn tàu bay. Ngay cả một con vật chạy trên đường băng cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình cất, hạ cánh”, chuyên gia nói.

Thống kê của Cục Hàng không cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cảng hàng không ghi nhận 17 vụ việc liên quan đến UAV.

Ảnh: VATM.

Đà Nẵng là khu vực ghi nhận nhiều vụ nhất với 10 trường hợp, khiến 137 chuyến bay phải chờ tại sân đỗ, bay chờ, bay lại hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị. Tại Nội Bài, hai vụ xảy ra ngày 6 và 7/6, ảnh hưởng 28 chuyến bay. Cát Bi ghi nhận 4 vụ, ảnh hưởng 3 chuyến bay, trong khi Buôn Ma Thuột có một vụ.

Tổng cộng, 168 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi các vụ việc liên quan đến UAV được thống kê trong 6 tháng đầu năm.

Các số liệu cho thấy UAV xâm nhập trái phép không còn đơn thuần là vấn đề quản lý thiết bị bay mà đã trở thành nguy cơ đối với an toàn và hoạt động khai thác hàng không.

Khi UAV xuất hiện, máy bay có thể phải kéo dài thời gian bay chờ hoặc chuyển hướng, làm giảm lượng nhiên liệu dự trữ và phát sinh thêm các rủi ro trong quá trình khai thác.

UAV nhỏ nên khó phát hiện

Theo chuyên gia hàng không, điểm đáng ngại của UAV nằm ở đặc tính “nhỏ, thấp, chậm và cơ động”. Thiết bị có thể đổi hướng đột ngột, dừng tại chỗ hoặc bay giữa môi trường nhiều vật cản và nhiễu.

Vì vậy, một UAV nhỏ có thể khó được phát hiện, nhưng khi lọt vào khu vực hoạt động của máy bay lại có khả năng gây ra xáo trộn lớn cho cả dây chuyền khai thác.

Nếu phải hạn chế hoặc tạm dừng cất, hạ cánh, hàng loạt chuyến bay có thể bị chậm, bay vòng, chuyển hướng, thậm chí hủy chuyến, kéo theo thiệt hại cho cả hãng hàng không và hành khách.

Vị chuyên gia nêu thực tế trên thế giới từng ghi nhận những vụ UAV xuất hiện gần sân bay khiến hoạt động hàng không bị đình trệ trên diện rộng, với hàng nghìn chuyến bay bị ảnh hưởng.

“Thiệt hại kinh tế là một phần, nhưng điều đáng lo nhất vẫn là nguy cơ đối với an toàn hàng không. Quan trọng là phải xác định nguồn gốc, nguyên nhân và có phương án ngăn chặn để tình trạng này không tái diễn”, chuyên gia nhận định.

Từ thực tế này, vị chuyên gia cho rằng yêu cầu đặt ra không chỉ là kiểm soát người sử dụng UAV mà còn phải nâng khả năng phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý thiết bị xâm nhập vùng trời sân bay, đặc biệt tại các khu vực cất, hạ cánh.

Kiến nghị đầu tư hệ thống phát hiện, chế áp UAV Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về hai lần UAV xâm nhập khu vực hoạt động bay, khiến sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng khai thác tối 11/8. Theo Cục Hàng không, các đơn vị đã phối hợp hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn bay. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý UAV hiện còn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu thiết bị chuyên dụng. Cơ quan này kiến nghị sớm xác định đơn vị chủ trì xử lý khi UAV xâm nhập trái phép; đồng thời đầu tư hệ thống phát hiện, cảnh báo sớm và chế áp UAV khi cần thiết. Cục cũng đề xuất tăng chế tài hành chính, hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng UAV.