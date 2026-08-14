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Theo báo cáo của cơ quan quản lý bay, lúc 19h40 ngày 13/8, Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực 3 (TT3) phát hiện một vật thể nghi là drone/UAV tại khu vực hướng cầu Tham Lương.

Đến khoảng 20h02, vật thể tiếp tục được phát hiện tại khu vực phường Tây Thạnh, giáp ranh sân bay Tân Sơn Nhất. Nhận định vật thể có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay để kiểm tra, đánh giá tình hình.

Để bảo đảm an toàn, các tàu bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất được hướng dẫn bay chờ trên không, trong khi các chuyến bay chuẩn bị khởi hành tạm thời phải dừng chờ tại mặt đất.

Diều gắn đèn chớp thả đêm ở độ cao 400m, "thủ phạm" gây báo động nhầm UAV tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: VATM

Dù thời gian tạm dừng khai thác chỉ khoảng 14 phút, sự cố đã gây ảnh hưởng dây chuyền đến 21 chuyến bay. Trong đó, 4 chuyến tại Tân Sơn Nhất phải dừng chờ khởi hành, một chuyến chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), các chuyến còn lại đang trên đường đến phải bay chờ.

Đến khoảng 20h34 cùng ngày, sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định vật thể bay được phát hiện trước đó là ba con diều gắn đèn chớp. Số diều này được thả cách sân bay khoảng 2,5 km, bay lên độ cao khoảng 400m và xâm nhập khu vực đường bay phục vụ máy bay tiếp cận, hạ cánh.

Diều kích thước lớn gắn đèn LED thả đêm gần Tân Sơn Nhất, khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng. Ảnh: VATM



Ngay sau đó, Công an địa phương đã tiến hành lập biên bản và xử lý hành vi vi phạm này theo quy định.

Trước đó, tối 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất cũng hai lần phải tạm dừng khai thác do UAV xâm nhập trái phép, ảnh hưởng 73 chuyến bay.

Việc liên tiếp xuất hiện các vật thể bay tự phát như UAV, diều gắn đèn chớp tại khu vực giáp ranh sân bay đặt ra nguy cơ đối với an toàn hoạt động hàng không, đặc biệt trong vùng trời phục vụ máy bay cất, hạ cánh.