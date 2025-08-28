Ngày 28/8, Bộ Nội vụ ban hành công văn trả lời Sở Nội vụ TP Hải Phòng về những vướng mắc khi triển khai Nghị định 178 và Nghị định 67. Theo Bộ, đây không chỉ là khó khăn riêng của Hải Phòng mà còn là tình huống chung ở nhiều địa phương.

Người đã có việc làm sẽ không được áp dụng các chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo công văn, với lao động hợp đồng như tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật… nếu thuộc diện dôi dư sau sắp xếp, tổ chức lại thì được xem xét hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178.

Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Chính phủ tại Công văn số 68 ngày 28/5, thì trước mắt giữ ổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương, chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Trong trường hợp cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn, địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết số 18. Đơn vị nào trực tiếp thực hiện phương án hợp nhất, sáp nhập được xác định là đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để xem xét áp dụng các chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67).

Đối với trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ theo theo quy định tại Nghị định 178.

Bộ Nội vụ cũng có hướng dẫn với một số trường hợp là cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã đã được bổ nhiệm sau sắp xếp, do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Theo đó, sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập và đi vào hoạt động ổn định thì cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý còn trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đáp ứng ngay yêu cầu công việc được giao.