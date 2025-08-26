Ngày 26/8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa trình UBND tỉnh đề nghị áp dụng theo chính sách, chế độ được quy định tại Nghị định số 178 của Chính phủ đối với công chức, viên chức vừa có đơn xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi.

Động thái trên được đưa ra sau khi vừa qua có 21 cán bộ của tỉnh Lâm Đồng xin nghỉ hưu trước tuổi và xin thôi việc. Những cán bộ này đang công tác tại các sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Văn phòng Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại - du lịch.

Một góc Đà Lạt, trung tâm của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong số những trường hợp trên thì có 20 người đang giữ chức vụ Phó Giám đốc sở và một Giám đốc trung tâm. Cụ thể hơn, 18 người xin nghỉ hưu trước tuổi, 3 người xin thôi việc.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát, có 20 trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách chế độ được quy định tại Nghị định số 178 của Chính phủ. Còn một trường hợp khác vẫn đang được xem xét.

Sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, số lượng Phó Giám đốc sở tại Lâm Đồng hiện dôi dư 79 người. Việc giải quyết theo nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, cho thôi việc, sẽ được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của các cá nhân và góp phần tinh gọn bộ máy tổ chức.