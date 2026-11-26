Thỏ Da LAB mang đến buổi giao lưu, ký tặng và hát live gần gũi cho cộng đồng Fan Thuê, Fantom tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy (Hà Nội), trong chương trình do Cocolux đồng phối hợp cùng CeraVe tổ chức.

Cocolux x CeraVe biến cửa hàng thành điểm hẹn của fan

Tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy chiều 21/11 náo nhiệt hơn thường lệ khi đón đông đảo thành viên cộng đồng Fan Thuê và Fantom đến gặp gỡ nghệ sĩ Thỏ Da LAB. Không chỉ là nơi mua sắm mỹ phẩm, cửa hàng còn trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc.

Không gian Flagship được làm mới với các khu vực check-in, chụp ảnh và giao lưu, tạo không khí sôi nổi ngay từ khi khách tham dự có mặt. Đồng hành cùng sự kiện, Cocolux và CeraVe mang đến loạt hoạt động trải nghiệm như quà tặng, photobooth và trà sữa tại tầng 2.

Ngoài gặp gỡ nghệ sĩ và thưởng thức âm nhạc, người hâm mộ còn có dịp trò chuyện, kết nối và lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy đón đông đảo người hâm mộ tham dự buổi gặp gỡ Thỏ Da LAB.

Những lá thư tay, tấm hình ký tặng - Fan được gần Thỏ Da LAB hơn bao giờ hết

Điểm đáng chú ý của buổi gặp gỡ là người hâm mộ được tham gia trực tiếp thay vì chỉ ngồi theo dõi.

Những lá thư tay gửi đến Thỏ Da LAB trở thành “chất liệu” mở đầu cho cuộc trò chuyện. Các câu hỏi xoay quanh câu chuyện cá nhân cùng những chia sẻ gần gũi khiến không khí thêm tự nhiên, trong khi màn đối đáp dí dỏm của nam nghệ sĩ liên tục mang đến tiếng cười.

Thỏ Da LAB trò chuyện, giao lưu cực vui cùng người hâm mộ trong sự kiện Cocolux x CeraVe.

Bên cạnh đó, một số khán giả được mời lên sân khấu tham gia trò chơi và nhận quà. Việc đưa người hâm mộ trở thành một phần của chương trình giúp buổi giao lưu có thêm sự kết nối, thay vì chỉ diễn ra theo một chiều từ sân khấu đến khán giả.

Hoạt động được mong chờ nhất là phần ký tặng và chụp ảnh trực tiếp. Thông qua số ghế bốc thăm khi check-in, những người hâm mộ may mắn có cơ hội gặp nghệ sĩ ở khoảng cách gần. Thỏ Da LAB trực tiếp ký tên lên túi tote và chụp ảnh lưu niệm cùng từng người được chọn.

Với người hâm mộ, một chữ ký, bức ảnh hay vài phút trò chuyện trực tiếp luôn mang đến cảm xúc khác biệt so với việc theo dõi nghệ sĩ qua các sân khấu biểu diễn. Đó cũng là những kỷ niệm khiến buổi gặp gỡ thêm ý nghĩa.

Những Fan Thuê và Fantom may mắn được nhận chữ ký trực tiếp từ Thỏ Da LAB.

“Bản tình ca không tên” vang lên giữa không gian Flaghip Cocolux 134 Cầu Giấy

Âm nhạc là điểm nhấn của chương trình khi Thỏ Da LAB trình diễn “Bản tình ca không tên” - ca khúc do chính anh sáng tác, từng được thể hiện tại chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” năm 2026.

Thỏ Da LAB trình diễn ca khúc “Bản tình ca không tên” tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy.

Không có khoảng cách của một sân khấu quy mô lớn, mà chỉ còn nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ cảm xúc trong không gian thân mật ngay giữa cửa hàng. Chương trình khép lại bằng bức ảnh chung giữa Thỏ Da LAB và cộng đồng Fan Thuê, Fantom, ghi lại sự kết nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Thỏ Da LAB chụp ảnh lưu niệm cùng cộng đồng Fan Thuê và Fantom.

Cocolux lựa chọn thay đổi qua hoạt động “làm mới” trải nghiệm ngoài mua sắm

Thông qua buổi gặp gỡ, Cocolux mang đến một cách tiếp cận khác cho trải nghiệm tại cửa hàng: khách hàng không chỉ tìm hiểu sản phẩm làm đẹp mà còn được tham gia các hoạt động giao lưu, giải trí gắn với sở thích cá nhân.

Sự đồng hành của CeraVe cho thấy vai trò của thương hiệu trong việc cùng xây dựng trải nghiệm tại điểm bán. Khi sản phẩm xuất hiện trong hoạt động tương tác, thương hiệu có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh gần gũi hơn. Với Cocolux, những sự kiện như gặp gỡ Thỏ Da LAB góp phần mở rộng hoạt động của Flagship, tạo thêm lý do để khách hàng ghé cửa hàng ngoài nhu cầu mua sắm thường ngày.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Nam (Chuỗi Mỹ phẩm chính hãng Cocolux) Website: www.cocolux.com Hotline: 0988888825 MST: 0107837344

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Nam)