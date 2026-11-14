Đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư IMG tại lễ ký kết tài trợ thành lập Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam

Từ lưu giữ ký ức đến tiếp nối mạch nguồn âm nhạc

Từ những làn điệu dân ca mộc mạc đến những ca khúc cách mạng đi cùng lịch sử, âm nhạc Việt Nam không chỉ là giai điệu mà còn lưu giữ ký ức, tâm hồn và bản sắc dân tộc. Gìn giữ những giá trị ấy trong đời sống hiện đại đòi hỏi cách tiếp cận mới, nơi công nghệ trở thành phương tiện đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Được kỳ vọng như một “bảo tàng âm nhạc số”, Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ thu thập, bảo tồn, số hóa, lưu trữ, giới thiệu và quảng bá các tác phẩm, tư liệu, di sản âm nhạc Việt Nam trên nền tảng số.

Điểm đáng chú ý là hoạt động sưu tầm không chỉ tập trung ở một đầu mối mà được triển khai thông qua mạng lưới chi hội nhạc sĩ, hội âm nhạc tại các tỉnh, thành phố, kết nối với nghệ nhân và những người am hiểu di sản địa phương. Đặc biệt, một Hội đồng chuyên môn gồm các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc và nghệ nhân sẽ được thành lập để thẩm định nội dung trước khi công bố. Quy trình này nhằm bảo đảm kho tư liệu không đơn thuần là nơi tập hợp các bản ghi âm, mà hướng tới một nguồn dữ liệu có giá trị khoa học, lịch sử và nghệ thuật.

Ở khâu công nghệ, theo chia sẻ của ông Lê Tự Minh - Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư IMG - nhà tài trợ sáng lập, dự án sẽ áp dụng những nền tảng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa khâu vận hành, ưu tiên lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế phần mềm quốc tế giàu kinh nghiệm và vận hành với mức độ số hóa cao nhất, hỗ trợ hoạt động khai thác bản quyền và thanh toán tác quyền cho tác giả.

Ông Lê Tự Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, phát biểu tại lễ ký kết.

Khi âm nhạc trở lại nuôi dưỡng âm nhạc

Bên cạnh lưu trữ và quảng bá, Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam còn có nhiệm vụ khai thác bản quyền tác phẩm, bảo vệ quyền lợi, thanh toán tác quyền cho tác giả, tạo kinh phí cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam hoạt động và hỗ trợ các nhạc sĩ, chi hội sáng tác.

Đặc biệt, toàn bộ kinh phí và nguồn thu từ hoạt động của Trung tâm được xác định chỉ sử dụng cho mục đích duy trì và phát triển âm nhạc Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để hướng tới một mô hình hoạt động bền vững, nơi những giá trị được tạo ra từ âm nhạc tiếp tục trở lại nuôi dưỡng đời sống sáng tạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư IMG mang ý nghĩa của một hoạt động bảo trợ nghệ thuật, góp phần tạo dựng nền tảng nguồn lực cho một công trình văn hóa lâu dài. Doanh nghiệp này cam kết tài trợ kinh phí tối đa 10 tỷ đồng trong thời hạn tối đa ba năm, phục vụ việc thành lập Trung tâm, xây dựng hệ thống công nghệ, tổ chức nhân sự và vận hành giai đoạn đầu.

Thỏa thuận xác lập nguyên tắc tôn trọng tính độc lập về chuyên môn, nghệ thuật của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong hoạt động sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu tác phẩm và IMG là cố vấn không hưởng lợi ích cho Trung tâm. Sự đồng hành của doanh nghiệp vì thế không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính, mà còn ở việc tạo điều kiện để những người làm nghệ thuật được phát huy chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp.

Đại biểu, nhạc sĩ và đại diện doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Lễ ký kết là bước khởi đầu cho một hành trình cần sự kiên trì, trách nhiệm và chung tay của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu cùng cộng đồng. Để những giai điệu đi cùng năm tháng không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà còn tiếp tục vang lên, tìm thấy sức sống mới trong kỷ nguyên số và người sáng tạo được trân trọng, âm nhạc Việt Nam có thêm nguồn lực để phát triển.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư IMG)