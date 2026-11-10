ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) - Người mẫu Lena trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ lúc 11h44 ngày 2/11, hưởng dương 29 tuổi. Trước đó 1 tuần, cô báo với người hâm mộ rằng thời gian của mình dường như không còn nhiều.

Người mẫu Lena tháo mặt nạ oxy, thì thầm “Em yêu anh” trước khi mất

Đêm 6/11, Thần Hựu - bạn trai người mẫu Lena - lên mạng xã hội xác nhận tin buồn. Anh cho biết Lena ra đi lúc 11h44 ngày 2/11 và xin lỗi người hâm mộ vì báo tin muộn. “Cô ấy ra đi trong giấc ngủ sâu, sẽ không còn cảm thấy bất kỳ cơn đau nào nữa”, Thần Hựu viết.

Theo bạn trai nữ người mẫu, gia đình Lena quyết định không tổ chức nghi lễ công khai, hậu sự được lo liệu giản dị. Anh mong công chúng không làm phiền người thân của cô, chỉ cần gửi lời tiễn biệt trong lòng hoặc trên mạng xã hội. Anh cũng nhắn mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, bởi đó chắc chắn là điều Lena mong muốn.

Hình ảnh đời thường của Lena Ảnh: nextapple

Sau đó, Thần Hựu đăng thêm bài viết mang tên Ngày thứ 0 mất em, kể lại lần gặp cuối. Trước khi rời đi Đài Nam (Trung Quốc) làm việc, anh thấy Lena tỉnh táo hơn hẳn mọi ngày. Cô tự tháo mặt nạ oxy, cố nói bằng hơi thở yếu ớt: “Em yêu anh”. Anh thừa nhận khi ngồi cạnh cô, có rất nhiều điều muốn nói nhưng nước mắt đã chặn lại nên chỉ có thể nói thầm trong lòng.

Thần Hựu kể Lena từng rất ghét cảm giác người cắm đầy ống truyền. Anh đau lòng nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vì giờ đây cô đã được giải thoát.

Ngày 27/10, Lena đăng bài viết cuối cùng trên mạng xã hội. Cô viết: “Thời gian của tôi hình như thật sự không còn nhiều nữa”. Theo Next Apple, bài đăng nhận gần 8.000 lượt yêu thích, nhiều người vào động viên, mong cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Chỉ 6 ngày sau, Lena qua đời.

Hành trình chống chọi ung thư đại trực tràng của Lena

Lena từng ghi lại quá trình điều trị trong loạt bài mang tên Câu chuyện đánh nhau với tế bào ung thư. Thời điểm phát hiện bệnh được báo chí ghi nhận chưa thống nhất. Theo CTWANT, cô nhận chẩn đoán năm 2021, khi bệnh đã ở giai đoạn 4. Next Apple lại cho biết Lena phát hiện ung thư năm 2025.

Tháng 3/2026, bác sĩ thông báo bệnh của Lena đã sang giai đoạn cuối, tế bào ung thư lan tới ruột, gan, phổi và xương. Theo Next Apple, cô còn kể các khối u xuất hiện ở buồng trứng và lá lách. Lần nội soi dạ dày sau đó tiếp tục phát hiện khối u mới, bác sĩ phải sinh thiết 6 mẫu khiến cô suy sụp, bật khóc.

Sức khỏe nữ người mẫu ngày càng xấu đi kèm biến chứng tắc ruột. Trong tháng 7 và tháng 8, cô trải qua ca đại phẫu, để lại trên bụng vết mổ dài hơn 30cm. Từ đó, Lena phải đặt hậu môn nhân tạo, không thể ăn uống bình thường mà sống nhờ dinh dưỡng truyền tĩnh mạch qua máy bơm mỗi ngày. Cô vẫn giữ sự hài hước, tự trêu mình giống con búp bê lúc nào cũng phải cắm sạc.

Giữa tháng 10, Lena cho biết mình đối mặt nguy cơ viêm phúc mạc có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Từ thời điểm đó, sức khỏe của cô suy kiệt nhanh: không thể rời bình oxy, không tự đứng hay đi lại được, phải dùng morphine liều cao để giảm đau nên thời gian tỉnh táo ngày càng ngắn. Gần 2 tháng cuối đời, cô hầu như nằm viện.

Lena là người mẫu có khoảng 41.000 người theo dõi trên Instagram. Trước khi bệnh chuyển biến nặng, cô kịp ra mắt cuốn sách ảnh đầu tay. Dù sức khỏe suy giảm, Lena vẫn không bỏ công việc chụp ảnh mình yêu thích.

Minh Phi