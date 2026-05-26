Theo Mirror Media, diễn viên - người mẫu Từ Vỹ Ngâm gần đây vướng scandal tình ái khi bị đồn đoán đang hẹn hò với 1 người đàn ông đã có vợ.

Từ Vỹ Ngâm và người đàn ông hôn nhau trên xe.

Giới truyền thông bắt gặp 1 người đàn ông lái ô tô tới nhà Từ Vỹ Ngâm, sau đó đưa cô đi làm. Tối cùng ngày, người này quay lại đón cô, sau đó cùng đến 1 khu vực riêng tư ở đến tận khuya. Từ Vỹ Ngâm được trông thấy xuống xe và có hành động ôm hôn người đàn ông, quấn quýt 1 lúc lâu mới lên nhà.

Một nguồn tin tiết lộ cả 2 đã hẹn hò khoảng 6 tháng. Họ dự định xây dựng "tổ ấm tình yêu" sau thời gian gắn bó. Người đàn ông xuất hiện cùng Từ Vỹ Ngâm trong khung hình là Eric - con trai của 1 doanh nhân bất động sản, đã kết hôn.

Từ Vỹ Ngâm bị chỉ trích vì quen đàn ông đã có vợ.

Trước ồn ào quen đàn ông đã có vợ, Từ Vỹ Ngâm bị khán giả công kích nặng nề. Quản lý cho biết diễn viên gặp gỡ người đàn ông này trong 1 buổi tụ họp bạn bè. Cô sốc khi bị mọi người công kích, chửi bới chỉ qua vài tấm hình chụp lén.

"Hai người chỉ là bạn bè. Còn về những cảnh thân mật, có lẽ chỉ là do góc máy quay mà thôi", người này nói.

Trước câu hỏi: Từ Vỹ Ngâm biết người đàn ông này có gia đình hay không?, quản lý phản hồi: "Tôi không biết".

Vẻ gợi cảm của diễn viên 32 tuổi.

Từ Vỹ Ngâm sinh năm 1994, là người mẫu, diễn viên, MC nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) trong vài năm gần đây. Cô hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, được yêu thích nhờ vẻ ngoài gợi cảm cùng tính cách thân thiện. Người đẹp từng gây chú ý khi đảm nhận vai trò MC cho 1 số chương trình trên đài, kết hợp đóng phim, quảng cáo và trình diễn thời trang.

Gần đây, cô chăm chỉ phát triển mạng xã hội, đăng tải ảnh, video cuộc sống đời thường cũng như các vlog ẩm thực, du lịch...

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu