Ngày 15/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai phối hợp với Sở Nội vụ và thân nhân gia đình tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Quân về an táng tại quê nhà.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Quân trở về quê nhà. Ảnh: Hoàng Anh

Tiếng đọc điếu văn của đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai nhắc lại cuộc đời người lính đã nằm lại nơi này gần nửa thế kỷ.

Hôm nay, liệt sĩ Quân chuẩn bị rời đi, không phải một lần nữa ra chiến trường, mà trở về quê hương.

Hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Quân được gia đình, chính quyền và những người làm công tác đền ơn đáp nghĩa làm lễ cất bốc, truy điệu, tiễn đưa về quê nhà Ninh Bình.

Ở đó, người mẹ 103 tuổi đang chờ.

Phần mộ của liệt sĩ Trần Hữu Quân tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Liệt sĩ Trần Hữu Quân sinh ngày 7/11/1958, quê xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Ông là con trai trưởng trong gia đình có 3 người con.

Cha ông, cụ Trần Hữu Dinh, từng là chiến sĩ Điện Biên Phủ, sớm giác ngộ cách mạng và là Đảng viên.

Mẹ ông, cụ Trần Thị Duyên, cả đời gắn với ruộng đồng - một người phụ nữ nông dân tần tảo, chịu thương chịu khó, cũng là người đã tiễn người con trai của mình lên đường làm nhiệm vụ.

Năm 18 tuổi, Trần Hữu Quân nhập ngũ, được biên chế tại Bộ Tham mưu Quân đoàn 3, cấp bậc Hạ sĩ, làm công vụ Tư lệnh Quân đoàn 3.

Tháng 3/1979, khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia vẫn diễn ra khốc liệt, ông Quân cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Battambang (Campuchia).

Ngày 16/3/1979, trên đường làm nhiệm vụ cùng Tư lệnh Quân đoàn 3, ông bị địch phục kích. Một ngày sau, người lính trẻ Trần Hữu Quân đã anh dũng hy sinh.

Với những đóng góp và sự hy sinh vì Tổ quốc, liệt sĩ Trần Hữu Quân được Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Sau đó đã quy tập hài cốt và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai.

Lễ truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Quân về quê nhà Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Anh

Gần 50 năm, người mẹ vẫn chờ con

Chiến tranh đã lùi xa. Những năm tháng bom đạn rồi cũng trở thành ký ức, chỉ có nỗi lòng của người mẹ chờ con dường như không đổi.

Theo ông Trần Hữu Sự, em trai liệt sĩ Quân, mẹ ông là cụ Trần Thị Duyên, năm nay đã 103 tuổi. Gần nửa thế kỷ trôi qua, trong ký ức của người mẹ, hình bóng người con trai trưởng dường như vẫn còn nguyên vẹn.

“Anh Quân là con trai trưởng trong gia đình. Mấy chục năm rồi nhưng mỗi khi nhắc đến anh, mẹ vẫn thương, vẫn mong anh về”, ông Sự kể.

Ông Sự, em trai liệt sĩ Quân, đọc lời cảm tạ và sẻ chia của người mẹ tại lễ truy điệu. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Sự, tuổi cao khiến sức khỏe của mẹ đã yếu, nhưng câu chuyện về người con trai hy sinh trên chiến trường Campuchia vẫn là ký ức đặc biệt trong gia đình.

“Thời gian lâu quá rồi, mẹ cũng không còn nhớ được nhiều. Nhưng chuyện anh Quân hy sinh thì mẹ vẫn nhớ. Mẹ chỉ mong sao đưa được anh về quê, về với gia đình, dòng họ”, ông Sự nói.

Có mặt tại lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Quân, ông Trần Xuân Huân (SN 1948), một đồng đội từng cùng chiến đấu tại chiến trường Campuchia, không giấu được xúc động khi nhắc về người lính trẻ năm nào.

Ông Huân không giấu được xúc động khi chia sẻ về người đồng đội của mình đã hy sinh vì Tổ Quốc. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Huân, trong những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường khốc liệt, liệt sĩ Quân để lại ấn tượng là một người lính can đảm, luôn sẵn sàng nhận phần khó về mình.

“Quân là con người can đảm, gan dạ, luôn sẵn sàng đi trước, đi đầu khi tham gia chiến đấu”, ông Huân nhớ lại.

Theo ông Huân, hằng năm, ông đều đến Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai thắp nhang cho các đồng đội, trong đó có liệt sĩ Trần Hữu Quân.

Hôm nay, ông trở lại để tiễn Quân về quê nhà, sau những năm tháng nằm lại nơi đất khách. Cuối cùng người lính ấy cũng được trở về với gia đình, với quê hương nơi mình sinh ra.

Ông Sự cảm ơn các cựu chiến binh đã hỗ trợ hoàn tất các thủ tục để đưa hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Quân về quê nhà. Ảnh: Hoàng Anh

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tranh, Phó ban Chính sách, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai cho biết, quá trình tìm kiếm thông tin, xác thực danh tính và hoàn tất các thủ tục để đưa hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Quân về quê nhà đã được thực hiện trong thời gian dài.

Theo ông Tranh, việc đưa liệt sĩ Quân trở về quê nhà không chỉ là nguyện vọng của gia đình mà còn là sự tri ân đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc.