Một ngày cuối tháng bảy, trong những ngày cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ, khoảng sân nhỏ trước ngôi nhà của bà Dương Thị Đường (88 tuổi, trú thôn Nam Trạch, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) chật kín người.

Khi linh cữu liệt sĩ Trần Hữu Kính (SN 1963) được đưa về đầu ngõ, bà Đường òa khóc. Được các con dìu từng bước tiến lại gần, người mẹ già trên đầu chít vành khăn trắng, run run đưa đôi bàn tay gầy guộc đặt lên linh cữu phủ lá cờ Tổ quốc.

"Kính ơi, mẹ đã chờ con gần nửa cuộc đời. Nay con đã về, mẹ an lòng nhắm mắt rồi. Mẹ mãn nguyện rồi...", bà Đường nghẹn ngào.

Bà Đường được người thân dìu ra trước ngõ đón linh cữu con trai. Ảnh: Q.Vinh

Hơn 40 năm kể từ ngày nhận tin con hy sinh nơi chiến trường, cuối cùng người mẹ ấy cũng đợi được ngày đón con trở về với quê hương.

Bà Đường có sáu người con, trong đó liệt sĩ Trần Hữu Kính là con trai cả. Nhắc đến con trai, người mẹ lại nghẹn ngào. Tuổi tác khiến bà quên đi nhiều điều, nhưng ký ức về ngày con khoác ba lô lên đường nhập ngũ vẫn còn nguyên vẹn.

Người mẹ già đưa tay chạm vào linh cữu phủ lá cờ tổ quốc. Ảnh: Q.Vinh

Năm 1982, khi vừa tròn 19 tuổi, Trần Hữu Kính rời quê hương, trở thành chiến sĩ lái xe thuộc Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 201, Sư đoàn 302, Mặt trận 478. Ngày ra trận, chàng trai trẻ vẫn chưa lập gia đình. Bốn năm sau, ngày 30/3/1986, gia đình nhận tin anh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo giấy báo tin, sau khi hy sinh, liệt sĩ Trần Hữu Kính được an táng tại chiến trường Campuchia. Đến năm 1988, hài cốt anh được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Cửu, nay thuộc phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Suốt nhiều năm sau đó, người mẹ ở quê nhà vẫn đau đáu hướng về nơi con yên nghỉ.

Khi còn khỏe, bà từng một lần vượt quãng đường gần 1.300km vào Đồng Nai thắp hương cho con. Đó cũng là lần duy nhất bà được đứng trước phần mộ của người con trai đầu lòng. Về sau, tuổi cao, sức yếu, bà không còn đủ sức đi xa. Việc thăm viếng, hương khói cho anh Kính được các con và họ hàng thay nhau thực hiện.

Thân nhân liệt sĩ xúc động ngày đón anh về quê hương. Ảnh: Q.Vinh

"Mỗi lần người thân đi thăm mộ về, bà đều hỏi rất kỹ, mộ của Kính có được chăm sóc chu đáo không? Nay cháu Kính được đưa về an táng tại quê nhà, cũng là ngày người mẹ già và cả dòng họ khép lại cuộc chờ đợi hơn bốn thập kỷ", một người bác họ của liệt sĩ Kính xúc động chia sẻ.

Khoảng mười năm trước, chồng bà Đường qua đời. Kể từ đó, điều bà canh cánh nhất không còn là bệnh tật hay tuổi già, mà là tâm nguyện đưa người con liệt sĩ trở về quê hương.

Người thân trong gia đình cho biết, nhiều năm qua, bà luôn nhắc các con cố gắng hoàn tất các thủ tục để đón anh Kính về. Điều bà lo nhất là tuổi mình ngày một cao, sợ không còn đủ thời gian để chờ.

Lãnh đạo địa hương thắp hương ngày đón liệt sĩ Kính về quê nhà. Ảnh: Q.Vinh

Người bác họ của liệt sĩ Kính cũng cho biết, trước đây, việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê không gặp trở ngại về thủ tục. Tuy nhiên, những năm qua, các anh chị em trong gia đình đều sinh sống, làm việc ở nhiều nơi nên việc chuẩn bị chưa thể thực hiện ngay. Gia đình cũng chờ thời điểm phù hợp theo quan niệm tâm linh để đón liệt sĩ trở về an táng tại quê nhà. Đến nay, khi mọi điều kiện đã thuận lợi, tâm nguyện ấy mới được trọn vẹn.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Hương Bình cho biết, để thực hiện tâm nguyện của bà Dương Thị Đường - mẹ liệt sĩ Trần Hữu Kính, địa phương phối hợp với gia đình hoàn thiện các thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Cửu (Đồng Nai) trở về quê hương. Cuối tháng bảy, hài cốt liệt sĩ được gia đình và chính quyền địa phương trang trọng đón về trong sự xúc động của người thân, bà con lối xóm.

"UBND xã đã thành lập Ban tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng liệt sĩ Trần Hữu Kính. Việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương không chỉ là tâm nguyện của gia đình suốt nhiều năm qua mà còn là sự kiện đầy ý nghĩa đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương", vị lãnh đạo xã cho biết.