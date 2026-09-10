Chiều 10/9, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai tổ chức vận chuyển, bàn giao 4.618 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo, thực hiện bàn giao các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS TP Đồng Nai

Tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ trong khuôn viên Bộ CHQS TP Đồng Nai, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố, cùng lãnh đạo Bộ CHQS thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Các mẫu được đóng gói, niêm phong theo quy định, đưa lên xe chuyên dụng vận chuyển đến ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Theo kế hoạch, sáng 11/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương trước khi vận chuyển các mẫu sinh phẩm bằng máy bay quân sự CASA-295 từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân nhận bàn giao các mẫu sinh phẩm tại Ga Quân sự, sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Bộ CHQS TP Đồng Nai

Đợt này có tổng cộng 13.529 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển để phục vụ giám định ADN, trong đó TP Đồng Nai bàn giao 4.618 mẫu. Các mẫu được niêm phong, đóng gói trong 55 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ và đưa đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định.

Theo Bộ CHQS TP Đồng Nai, việc vận chuyển, bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.