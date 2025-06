Ngày 6/6, trao đổi với báo VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương nhanh chóng cứu người phụ nữ mang thai nguy kịch ở công viên.

Trước đó, tối 3/6, Trung tâm Cấp cứu 115 nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ chị L.Y.C (32 tuổi, tạm trú quận 10, TPHCM) thông báo đang mang thai 26 tuần thì đột ngột bị ra huyết âm đạo khi đang ở công viên.

10 phút sau, ê-kíp cấp cứu đã tiếp cận bệnh nhân. Khi đó, sản phụ có huyết áp 190/100 mmHg, nhịp tim nhanh, đang chảy máu âm đạo liên tục. Chị C. từng điều trị tiền sản giật nguy cơ cao.

Bác sĩ chỉ đạo xử trí cấp cứu tại chỗ như lập đường truyền, hạ áp, tiêm magnesium sulfate để phòng co giật, điều dưỡng đi cùng hỗ trợ thực hiện y lệnh và theo dõi sát tình trạng sản phụ.

Ê-kíp liên hệ với Bệnh viện Hùng Vương để hội chẩn và chuyển viện. Bác sĩ tại đây đã hướng dẫn xử trí chuyên môn bước đầu và chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Sau 8 phút di chuyển bằng xe cấp cứu, chị C. được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương trong tình trạng tiền sản giật nặng và được chẩn đoán bong nhau non thể nặng, một biến chứng sản khoa nguy hiểm. 5 phút sau, bác sĩ đã khẩn cấp mổ lấy thai. Bé sơ sinh nặng 720g chào đời an toàn và đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Sơ sinh. Sản phụ hiện ổn định.

Theo bác sĩ Long, tiền sản giật nặng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Ca cấp cứu thành công vì hệ thống cấp cứu ngoại viện phản ứng nhanh, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị chuyên môn sâu nhằm tăng cơ hội sống cho người bệnh.