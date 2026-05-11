Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương trao số tiền 90.571.320 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ hai mẹ con bà Nguyễn Thị Thành vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

Bà Thành sinh ra đã mang khiếm khuyết về sức khỏe, cơ thể yếu, việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, suốt hơn 36 năm qua, một mình bà vẫn âm thầm chăm sóc, nuôi dưỡng người con trai duy nhất là anh Nguyễn Văn Long bị bại liệt hoàn toàn từ khi mới lọt lòng.

Không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của hai mẹ con bà Thành chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật và sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Gần đây, bà phát hiện trên trán xuất hiện khối u lớn. Do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn nên bà chưa có điều kiện thăm khám và điều trị đầy đủ.

Sau khi hoàn cảnh của hai mẹ con bà Thành được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ mẹ con bà có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và thăm khám. Số tiền 90.571.320 đồng của bạn đọc ủng hộ thông qua quỹ Báo đã được chuyển tận tay bà Thành.

Nhận số tiền trên tay, bà Thành không giấu được sự xúc động. "Sự quan tâm của bạn đọc không chỉ giúp hai mẹ con tôi vơi bớt phần nào khó khăn trước mắt, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp tôi thêm nghị lực để tiếp tục chăm sóc con trai trong những năm tháng sắp tới", bà Thành chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, hoàn cảnh của gia đình bà Thành là trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Thời gian tới, chính quyền tiếp tục quan tâm, đồng hành và kêu gọi thêm các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hai mẹ bà con ổn định cuộc sống, nhất là trong việc chăm sóc sức khỏe lâu dài.