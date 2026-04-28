Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với bài viết: “Chàng trai Hà Tĩnh nguy cơ tàn phế sau tai nạn, mẹ nghèo cầu cứu cộng đồng”, em Phan Văn Thắng (SN 2007, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đông đảo bạn đọc.

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương trao số tiền 62.991.758 đồng tới gia đình em Phan Văn Thắng

Trước đó, Thắng là một thanh niên khỏe mạnh, vừa hoàn thành khám nghĩa vụ quân sự và đủ điều kiện nhập ngũ. Tuy nhiên, trên đường đi làm thêm về, không may Thắng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến Thắng bị gãy dập cả hai xương đùi, đứt lìa ngón tay cùng nhiều chấn thương nặng khác, phải trải qua phẫu thuật và điều trị dài ngày, đối mặt nguy cơ tàn phế.

Biến cố bất ngờ khiến gia đình vốn đã khó khăn càng rơi vào cảnh kiệt quệ. Mẹ của Thắng, chị Nguyễn Thị Hoài, là lao động chính trong gia đình, một mình nuôi hai con bằng nghề làm ruộng và làm thuê nặng nhọc. Thu nhập bấp bênh chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày.

Không chỉ vậy, em gái của Thắng bị ảnh hưởng sức khỏe từ nhỏ do từng bị điện giật, chậm phát triển, cần người chăm sóc thường xuyên. Tài sản đáng giá nhất của ba mẹ con chỉ là căn nhà cấp 4 xuống cấp, dựng tạm trên đất của người thân. Khi Thắng gặp nạn, mọi gánh nặng chi phí điều trị dồn lên vai người mẹ nghèo, trong khi chi phí phẫu thuật và phục hồi dự kiến lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Trước hoàn cảnh éo le đó, thông qua Báo VietNamNet, các bạn đọc gần xa đã chung tay ủng hộ số tiền 62.991.758 đồng, giúp Thắng có thêm cơ hội điều trị.

Cầm món quà trên tay, chị Hoài bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của đông đảo bạn đọc Báo VietNamNet. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm hy vọng để Thắng tiếp tục điều trị, vượt qua biến cố.

“Gia đình sẽ sử dụng số tiền này để chữa trị cho con. Cảm ơn Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất”, chị Hoài nói.