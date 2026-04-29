Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, cậu bé Nông Hiếu Bảo Sơn (SN 2010, ở xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên) – nhân vật trong bài viết: “Con trai lớp 10 mắc ung thư não, mẹ đơn thân vay nợ hơn 100 triệu đồng”.

Đầu tháng 11/2025, Sơn xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), kết quả thăm khám cho thấy Sơn có khối u trong não. Sau đó, các bác sĩ tiến hành mổ sinh thiết và dẫn lưu não. Khoảng một tuần sau, kết quả sinh thiết cho thấy, Sơn mắc ung thư não.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng CTXH (Bệnh viện K) trao số tiền 111.234.204 đồng đến gia đình Sơn

Để tiếp tục điều trị bệnh, đầu tháng 12/2025, Sơn được chuyển sang Bệnh viện K. Tại đây, Sơn trải qua 5 đợt truyền hóa chất, mỗi đợt hóa chất chi phí từ 3–5 triệu đồng, chưa kể chi phí phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức lên tới 32 triệu đồng.

Suốt thời gian điều trị cho con trai, chị Nông Thị Nhung (mẹ Sơn) đã phải vay mượn khoảng 118 triệu đồng, chủ yếu để chi trả viện phí.

Chia sẻ với hoàn cảnh của Sơn, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 111.234.204 đồng, giúp Sơn thêm động lực chữa bệnh.

“Hiện tại con trai vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Một mình tôi vừa nuôi con vừa lo chữa bệnh cho con thật chật vật. Trong lúc khó khăn không còn cách xoay xở thì được mọi người giúp đỡ kịp thời”, chị Nhung xúc động nói.