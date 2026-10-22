Tin tưởng tài khoản Facebook của con gái đang du học Nhật Bản nhắn tin nhờ chuyển tiền giúp bạn đáo hạn ngân hàng, người mẹ ở Đắk Lắk vay mượn hơn 1,5 tỷ đồng gửi đi rồi mới phát hiện bị lừa.

Ngày 22/10, Công an xã Ea Knốp cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.H. về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh, điều tra vụ việc.

Bà H. trình báo công an. Ảnh: CN

Theo trình báo, trưa 20/10, bà H. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái đang du học tại Nhật Bản, nhờ chuyển tiền giúp một người bạn học đáo hạn ngân hàng. Người nhắn tin cam kết sẽ hoàn trả ngay trong ngày.

Tin tưởng người nhắn tin là con gái mình, bà H. vay mượn tiền từ nhiều người rồi thực hiện 4 lần chuyển khoản, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, vào tài khoản được cung cấp.

Sau khi chuyển tiền, bà H. thấy các tin nhắn trao đổi bất ngờ bị thu hồi. Tuy nhiên, bà không hỏi lại vì nghĩ con gái đang bận học.

Đến tối cùng ngày, chưa thấy tiền được hoàn trả như cam kết, bà H. liên hệ trực tiếp với con gái để xác minh. Lúc này, bà mới biết con không hề nhắn tin nhờ chuyển tiền và bản thân đã bị kẻ gian lừa đảo.

Đại úy Bùi Thế Huy, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Ea Knốp, cho biết sau khi tiếp nhận trình báo, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, truy vết dòng tiền, tìm cách thu hồi tài sản cho nạn nhân.