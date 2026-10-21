MỸ - Erik von Detten bị một cặp vợ chồng cao tuổi kiện, cáo buộc nam diễn viên cùng công ty cũ lừa họ đầu tư hơn 2,1 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng) tiền tiết kiệm hưu trí vào những đồng xu vàng bị bán với giá cao hơn giá trị thực.

Ngày 21/10, Fox News đưa tin nam diễn viên Erik von Detten đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến cáo buộc lạm dụng tài chính người cao tuổi và gian lận đầu tư.

Nguyên đơn là Sheila Greenberg (85 tuổi) và chồng, Norman Greenberg (97 tuổi). Cặp vợ chồng đã đệ đơn kiện Erik cùng Rosland Capital, công ty kinh doanh kim loại quý lên Tòa Thượng thẩm hạt Los Angeles.

Theo hồ sơ tòa án do Fox News thu thập, năm 2020, Sheila và Norman liên hệ với Rosland Capital sau khi xem quảng cáo truyền hình giới thiệu vàng là một cách an toàn để bảo vệ tài sản. Sau đó, họ được kết nối với Erik, một trong những cố vấn hàng đầu của công ty.

Nam diễn viên Erik von Detten. Ảnh: Shutterstock

Vào thời điểm đó, 2 người có tổng cộng hơn 2 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng) trong các tài khoản hưu trí. Đơn kiện cáo buộc Erik đã tạo dựng lòng tin, khiến họ tin tưởng vào chuyên môn và những lời khuyên đầu tư của nam diễn viên.

Theo đơn kiện, ngày 19/10/2020, 2 vợ chồng mua 1.328 đồng xu vàng với tổng giá trị hơn 999.000 USD (hơn 25 tỷ đồng) theo tư vấn của Erik. Họ tin rằng mức giá này hợp lý và khoản đầu tư sẽ giúp bảo vệ tài sản dành cho tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, nguyên đơn cáo buộc số xu vàng được bán với giá cao hơn khoảng 60% so với giá vàng giao ngay trên thị trường.

Đơn kiện cho rằng Erik tiếp tục liên hệ, thúc giục 2 người đầu tư thêm tiền. Ngày 5/11/2020, họ thực hiện giao dịch thứ 2, mua thêm 1.499 đồng xu vàng với giá hơn 1,14 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng).

Tính cả 2 giao dịch, cặp vợ chồng cho biết họ đã chi hơn 2,1 triệu USD để mua vàng, gần như chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm hưu trí sang khoản đầu tư này.

Nguyên đơn cũng cho biết họ chưa từng trực tiếp nhận số xu vàng đã mua. Thay vào đó, số vàng được chuyển đến Delaware Depository để lưu trữ. 2 người vẫn phải trả phí duy trì tài khoản hưu trí IRA đầu tư vào vàng và phí bảo quản tài sản.

Theo đơn kiện, sau khi các tài khoản hưu trí cạn tiền, công ty tiếp tục tìm cách huy động thêm tiền từ cặp vợ chồng. Tháng 8/2021, họ được cho là đã sử dụng quỹ tín thác gia đình để mua thêm gần 200.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng) xu vàng.

Sheila và Norman cho biết đến năm 2025, họ mới bắt đầu tìm hiểu giá trị thực của số vàng đang nắm giữ và phát hiện các khoản đầu tư có thể đã bị định giá quá cao. Sau đó, bà Sheila sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của Rosland Capital và phát hiện những vấn đề mà bà cho là thiếu minh bạch, thiếu đạo đức.

Erik von Detten lúc trẻ. Ảnh: Shutterstock

Đơn kiện cáo buộc Erik và Rosland Capital thu khoản chênh lệch bất hợp lý so với giá trị thực của vàng, đồng thời chiếm giữ tiền của nguyên đơn với mục đích gian lận. Các cáo buộc bao gồm lạm dụng tài chính người cao tuổi, gian lận, vi phạm nghĩa vụ ủy thác và chiếm đoạt tài sản.

Cặp vợ chồng yêu cầu bồi thường ít nhất 900.000 USD (hơn 20 tỷ đồng), cùng các khoản bồi thường bổ sung, tiền lãi và chi phí luật sư. Họ cũng đề nghị xét xử bằng bồi thẩm đoàn.

Tính đến thời điểm Fox News đăng tải thông tin, Erik chưa công khai phản hồi về các cáo buộc.

Erik von Detten sinh năm 1982, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua các bộ phim của Disney, nổi bật là Brink! và The Princess Diaries (Nhật ký công chúa) đóng cùng Anne Hathaway.

Erik von Detten trong phim "Nhật ký công chúa":