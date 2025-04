Dự án Grand Sunlake có tổng diện tích hơn 2ha, quy mô gồm hai tháp 50 tầng và một tháp 45 tầng. Trước đây, chủ đầu tư dự án là liên danh Hesco và Công ty Bất động sản Megastar (Megastar Land). Dự án được khởi công từ năm 2009, dự kiến hoàn thành năm 2012. Do ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Vina Megastar, bị bắt năm 2013 về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản nên dự án bị đình trệ. Từ tháng 12/2015, chủ đầu tư mới của dự án là liên danh Công ty CP Thiết bị Thủy lợi (Hesco) và Công ty CP Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam, sau khi được UBND TP Hà Nội chấp thuận. Công ty CP An Phú Gia Holdings, do ông Phan Thế Hoàng làm Chủ tịch HĐQT, nằm trong hệ sinh thái của Công ty CP Xây dựng An Phú Gia (APGcons), có trụ sở tại quận Bình Thạnh (TPHCM). APGCons là tổng thầu xây dựng tại dự án Grand Sunlake.