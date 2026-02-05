Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin dự án cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở đối với dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (tên thương mại là Trump International Hưng Yên).

Theo thông báo, cá nhân và tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 250 căn nhà riêng lẻ tại tiểu khu 2, 3 và một phần tiểu khu 1, trừ 12 căn biệt thự không thuộc diện được phép sở hữu theo ý kiến của Bộ Công an.

Đối với nhà ở chung cư, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi tòa nhà, tại các vị trí thuộc tiểu khu 3.

Sở Xây dựng lưu ý chủ đầu tư chỉ được bán nhà đủ điều kiện và không vượt số lượng trên.

“Mọi giao dịch mua bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài vượt quá số lượng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu theo quy định tại Điều 19 Luật Nhà ở hoặc giao dịch mua, thuê mua, tặng cho nhà ở tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được sở hữu đều không có giá trị pháp lý và không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận; bên bán, cho thuê mua nhà ở phải bồi thường thiệt hại cho bên mua, thuê mua nhà ở”, thông báo của Sở Xây dựng nêu rõ.

Ngoài ra, trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở, chủ đầu tư, bên tặng cho hoặc bên bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) về tên người mua, địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua, đã tặng cho đến Sở Xây dựng để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định.