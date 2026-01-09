Ngày 9/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, các bác sĩ vừa nội soi gắp thành công một chiếc bàn chải đánh răng mắc trong thực quản của một bệnh nhân nữ.

Bàn chải đánh răng mắc trong thực quản bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước đó, tối 8/1, sau bữa ăn, chị N.T.T. (49 tuổi, ngụ xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện cảm giác buồn nôn, khó chịu, nghi do hóc dị vật. Trong lúc tìm cách gây nôn, chị T. dùng bàn chải đánh răng chọc vào họng và vô tình nuốt trọn chiếc bàn chải dài khoảng 20cm vào đường tiêu hóa.

Ngay lập tức, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng bồn chồn, khó chịu vùng cổ họng. Qua thăm khám và chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ xác định chiếc bàn chải đã nằm dọc trong thực quản bệnh nhân.

Ê-kíp y bác sĩ đã tiến hành nội soi cấp cứu để gắp dị vật ra ngoài. Hình ảnh nội soi cho thấy bàn chải mắc trong thực quản nhưng chưa gây tổn thương nghiêm trọng. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, bệnh nhân không bị chảy máu hay thủng thực quản.

Bác sĩ Lê Thị Hồng Nga, Khoa Nội soi cho biết, đây là trường hợp nuốt dị vật hiếm gặp ở người trưởng thành. Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong sinh hoạt, tuyệt đối không dùng các vật dụng để gây nôn khi có cảm giác buồn nôn hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Trường hợp không may nuốt phải dị vật, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên môn để được xử trí an toàn, tránh tự ý xử lý có thể gây thủng hoặc chảy máu đường tiêu hóa, đe dọa tính mạng.