Bạn học nhanh trí ép tim

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã cứu sống một nam sinh viên 22 tuổi bị ngừng tuần hoàn ngay tại trường học.

Nam thanh niên đang ở trường cùng bạn bè thì bất ngờ gục ngã, mất ý thức. Người bạn ở gần đã phát hiện nạn nhân không còn phản ứng, nghi ngờ ngừng tim nên lập tức thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR). Hoạt động ép tim được duy trì liên tục trong khoảng 15 phút tại hiện trường, tiếp tục 5 phút trên đường vận chuyển và thêm 30 phút khi nhập viện, tổng thời gian ép tim kéo dài tới 50 phút không gián đoạn.

Khi được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9, bệnh nhân trong tình trạng tối cấp. Các bác sĩ đã triển khai đồng thời nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như kiểm soát thân nhiệt, kiểm soát huyết động, lọc máu liên tục, dinh dưỡng nhỏ giọt.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh minh họa: Phạm Hải.

Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân được phối hợp chăm sóc tại nhiều đơn vị chuyên sâu của Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm Trung tâm Cấp cứu A9, Viện Tim mạch và Trung tâm Thần kinh.

Nhờ chuỗi cấp cứu kịp thời, đặc biệt là hành động ép tim ngay từ phút đầu của bạn học, nam sinh đã được cứu sống và hồi phục. Đây được đánh giá là một trong số rất ít ca ngừng tim có nguy cơ đột tử ngoài cộng đồng ở người trẻ được cấp cứu thành công nhờ người chứng kiến biết và thực hiện ép tim phổi đúng cách.

Nguyên nhân đột tử ở người trẻ

Từ ca lâm sàng này, các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, ngừng tim ở người trẻ thường không xuất phát từ xơ vữa mạch vành như ở người cao tuổi. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến bệnh cơ tim, các bệnh tim cấu trúc bẩm sinh, viêm cơ tim, bất thường động mạch vành hoặc các hội chứng rối loạn nhịp tim mang tính di truyền…

Đáng chú ý, trước khi ngừng tim xảy ra, nhiều người trẻ từng có các triệu chứng cảnh báo nhưng chủ quan bỏ qua, cho rằng chỉ là mệt mỏi hoặc stress. Những dấu hiệu thường gặp gồm hồi hộp, tim đập nhanh bất thường, đau hoặc tức ngực, ngất, choáng váng, thậm chí co giật rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý thần kinh.

Đặc biệt, nam giới trẻ tuổi xuất hiện các triệu chứng này khi đang nghỉ ngơi hoặc trong lúc ngủ cần được thăm khám tim mạch sớm, bởi đây là thời điểm chiếm tỷ lệ cao trong các ca ngừng tuần hoàn.

Theo thống kê, khoảng 60% số trường hợp đột tử ở người trẻ tử vong trước khi đến được bệnh viện. Trong khi đó, nếu được ép tim ngay từ đầu và sốc điện sớm, tỷ lệ sống sót tăng đáng kể và hơn 90% người sống sót có thể hồi phục chức năng thần kinh tốt.

Từ thực tế này, Trung tâm Cấp cứu A9 khuyến cáo cần đẩy mạnh phổ cập kỹ năng hồi sinh tim phổi cơ bản (CPR) cho cộng đồng, tăng cường lắp đặt AED tại các nơi công cộng, trường học, phòng tập thể thao, đồng thời nâng cao nhận thức rằng ngất hoặc co giật ở người trẻ không phải lúc nào cũng vô hại.

Theo bác sĩ Ngô Đức Hùng - Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khi phát hiện nạn nhân ngừng tuần hoàn, việc đầu tiên cần làm là gọi cấp cứu 115 và đặt người bệnh nằm ngửa trên mặt phẳng cứng; tiến hành ép tim ngoài lồng ngực đúng kỹ thuật, chú ý vị trí, tốc độ và lực ép. Tần số ép tim khuyến cáo từ 100-120 lần/phút, lực ép đủ mạnh để lồng ngực lún xuống khoảng 5cm. Vị trí ép tim là nửa dưới xương ức, tương đương điểm giữa hai núm vú. Người thực hiện cần quỳ cạnh nạn nhân, giữ cánh tay thẳng, trục tay vuông góc với lồng ngực. Sau mỗi 30 lần ép tim, thực hiện 2 lần thổi ngạt. Bên cạnh đó, người cấp cứu cần kiểm tra và kiểm soát đường thở, loại bỏ dị vật, răng giả, đờm dãi nếu có. Việc gọi cấp cứu phải được tiến hành song song với sơ cứu; nếu chỉ có một mình, người trợ giúp nên bật loa ngoài để vừa ép tim vừa nhận hướng dẫn từ nhân viên y tế.

Chơi pickleball, người đàn ông đột ngột đau ngực, ngừng tim khi đến cổng viện Khi đang chơi pickleball cùng bạn bè, người đàn ông đột ngột đau ngực, khó thở, được đưa tới Bệnh viện E nhưng vừa đến cổng thì ngã gục, ngừng tim trước cổng viện.

Người đàn ông vào cấp cứu lúc nửa đêm, bác sĩ nói 'vừa giận vừa thương' Đau bụng do thoát vị ruột, người đàn ông cố chịu đựng gần 8 giờ đồng hồ cho đến khi kiệt sức mới nhờ người nhà đưa vào viện cấp cứu.