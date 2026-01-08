Theo thông tin từ gia đình, tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 4/1. Trong lúc chơi đùa, trẻ đã dùng một chiếc gậy đánh vào con chó nuôi trong nhà. Đây là giống chó lai, nặng khoảng 30kg, nên khi bị kích động đã bất ngờ lao vào tấn công, cắn mạnh liên tiếp vào vùng ngực phải của bé.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ xác định bé có vết thương thấu ngực phải, gây tràn máu và tràn khí màng phổi bên phải, một tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu và đặt dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhi.

Do mức độ tổn thương nặng và nguy cơ biến chứng cao, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

ThS.BS Bùi Đức Vũ, Khoa Cấp cứu và Chống độc cho biết, trẻ được chuyển đến bệnh viện lúc 11h30 ngày 5/1 trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy qua nội khí quản.

Bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: BVCC

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhi có vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi và gãy xương các cung liên sườn. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn liên khoa với Ngoại lồng ngực, Chỉnh hình, Điều trị tích cực và Phòng khám tư vấn tiêm chủng để xây dựng phác đồ điều trị toàn diện.

Sau đánh giá, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để hồi sức tích cực. Một yếu tố khiến các bác sĩ đặc biệt lo ngại là trẻ chưa từng được tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại trước đó, trong khi con chó cũng chưa được tiêm phòng. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh dại – bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong gần như 100% nếu không được dự phòng kịp thời.

“Chúng tôi đã khẩn trương phối hợp tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại cho trẻ theo đúng phác đồ. Đồng thời theo dõi sát các biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng, suy hô hấp. Rất may, nhờ được cấp cứu đúng cách từ tuyến dưới và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực”, ThS.BS Nguyễn Đức Thường, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, cho biết.

Sau 2 ngày điều trị, các chỉ số sinh tồn của trẻ ổn định, được cai máy thở, tỉnh táo và vận động bình thường. Dự kiến, bé có thể xuất viện trong vài ngày tới.

4 điều cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm

Theo các bác sĩ, tai nạn do chó và vật nuôi cắn ở trẻ nhỏ không hề hiếm và có thể để lại hậu quả rất nặng nề, không chỉ là nguy cơ bệnh dại mà còn là những tổn thương nghiêm trọng về thể chất, thậm chí tử vong.

Qua trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo:

- Chó và vật nuôi trong gia đình cần được tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là vắc xin phòng dại.

- Không thả rông chó, cần xích hoặc rọ mõm với chó to, hung dữ.

- Trẻ nhỏ tuyệt đối không nên chơi một mình với vật nuôi; người lớn phải giám sát liên tục, tránh để trẻ trêu chọc hay kích động chúng.

- Khi trẻ bị chó hoặc vật nuôi cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch hoặc xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí, tiêm phòng kịp thời.