Sáng 9/1, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) cho biết, tối 8/1, kíp trực của bệnh viện đã tiếp nhận 6 trường hợp ngộ độc thực phẩm, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn hạt của cây củ đậu (còn gọi là sắn nước). Khi nhập viện, các bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, đau bụng dữ dội, tím tái và rối loạn ý thức. Sau khi được cấp cứu và hồi sức ban đầu, toàn bộ các trường hợp đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để tiếp tục điều trị. Trong số này, có 2 bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu cho biết, củ đậu là loại củ quen thuộc, có thể ăn sống hoặc chế biến, được đánh giá là mát và lành. Tuy nhiên, hạt củ đậu tuyệt đối không được sử dụng làm thực phẩm. Trong hạt củ đậu có chứa chất độc rotenone – một loại độc chất từng được sử dụng làm thuốc trừ sâu và diệt cá, có khả năng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và đường tiêu hóa. Chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng.

Ngộ độc hạt củ đậu có thể gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm như buồn nôn, nôn dữ dội, đau bụng quằn quại, tiêu chảy liên tục; người bệnh có thể rơi vào trạng thái vật vã, kích thích, bứt rứt không kiểm soát, co giật, rối loạn ý thức. Trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hạt củ đậu. Khi trồng củ đậu tại nhà, cần thu gom và tiêu hủy hạt ngay sau thu hoạch, đồng thời để xa tầm tay trẻ em. Khi phát hiện người có dấu hiệu nghi ngộ độc, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, không chờ đợi hoặc tự xử lý tại nhà.

Người đàn ông phải đi cấp cứu khi đang phát biểu tại đám cưới cháu Một người đàn ông đã được cứu sống sau khi bất ngờ ngừng tim trong lúc đang phát biểu tại lễ cưới của cháu.

Người đàn ông vào cấp cứu lúc nửa đêm, bác sĩ nói 'vừa giận vừa thương' Đau bụng do thoát vị ruột, người đàn ông cố chịu đựng gần 8 giờ đồng hồ cho đến khi kiệt sức mới nhờ người nhà đưa vào viện cấp cứu.