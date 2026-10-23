Sau 2 lần tiếp nhận thông tin từ một người phụ nữ, cơ quan chức năng tại Đắk Lắk đã quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Ngày 23/10, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tuy An Bắc phối hợp với Đội K51 - Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk quy tập một hài cốt liệt sĩ tại thôn Long Hòa.

Tấm bia đánh dấu mộ liệt sĩ. Ảnh: QK

Trước đó, bà Bùi Thị Kim Chuyên (SN 1958, trú tại thôn Long Hòa, xã Tuy An Bắc) cung cấp thông tin mẹ bà (người từng nuôi giấu cán bộ, bộ đội) kể lại việc phát hiện một phần mộ vào năm 1968 trong lúc khai hoang làm rẫy. Theo các hộ dân xung quanh, đây là mộ của chiến sĩ cách mạng hy sinh.

Để tránh thất lạc, mẹ bà Chuyên đã đúc tấm bia bê tông đánh dấu vị trí phần mộ, trên bia có khắc dòng chữ “Bị máy bay địch bắn tại Hòn Me, Vùng 1, An Định”. Trải qua nhiều năm, chữ trên bia đã bị mờ, không còn nhìn rõ nội dung.

Nhớ lời mẹ dặn, đến tháng 10/2026, bà Chuyên đã chủ động báo lại thông tin về phần mộ liệt sĩ trên cho Ban CHQS xã Tuy An Bắc.

Ngay khi nhận được nguồn tin, Ban CHQS xã đã phối hợp với Đội K51 tiến hành khảo sát thực địa, đối chiếu thông tin và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử trên địa bàn để xác minh.

Đến ngày 23/10, các lực lượng tiến hành khai quật và phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật liên quan.

Hiện nay, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) để chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Theo Ban CHQS xã Tuy An Bắc, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 2 được tìm thấy và quy tập nhờ nguồn tin do bà Chuyên cung cấp.