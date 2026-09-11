Ngày 11/9, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp và quy tập thành công 2 bộ hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân.

Lực lượng chức năng quy tập 2 hài cốt liệt sĩ từ thông tin của thầy giáo thể dục. Ảnh: Đội K51

Trước đó, ông Nguyễn Văn Dũng (trú thôn 2, xã Krông Bông, giáo viên thể dục Trường THPT Krông Bông) báo tin, cách đây hơn 30 năm, khi còn nhỏ, ông từng cùng gia đình đi làm rẫy tại khu vực thôn 5, xã Dang Kang. Tại đây, ông chứng kiến một cựu chiến binh người miền Bắc cùng người thân nhiều năm liền đến thắp hương tại hai nấm mộ trong khu vực rẫy của gia đình.

Ông Dũng kể lại, người cựu chiến binh cho biết đã trực tiếp chôn cất hai đồng đội. Sau khi thắp hương, người này dùng súng ngắn bắn chỉ thiên, khóc nấc và hứa sẽ đưa đồng đội về quê.

Từ năm 1994 đến nay, người cựu chiến binh đó không quay lại nữa. Hai phần mộ được người dân làm rẫy xếp gạch xung quanh để chăm nom.

Đội K51 đã tiến hành lấy mẫu hai hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Ảnh: Đội K51

Năm 2026, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban CHQS xã Dang Kang đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Trong bối cảnh đó, ông Dũng nhớ lại những tình huống năm xưa nên đã báo cho Ban CHQS xã.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Đội K51 tiến hành khảo sát thực địa và lên phương án quy tập.

Ngày 10/9, các lực lượng tiến hành khai quật và quy tập được 2 bộ hài cốt được bọc trong tăng, còn nhiều xương, răng và cúc quần áo bộ đội.

Hai bộ hài cốt được an táng cách nhau khoảng 2m, đầu hướng về hướng Tây, chân hướng về hướng Đông, cách dòng sông Krông Bông khoảng 100m.

Xác định đây là 2 hài cốt liệt sĩ, Đội K51 tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo quy định. Hiện tại, 2 bộ hài cốt đang được thờ cúng, bảo quản tại nhà linh Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 20 và 21 được Đội K51 quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu tháng 6 đến nay (trong đó có 4 hài cốt đã xác định được danh tính).