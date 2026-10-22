TPHCM đã hoàn tất khai quật 9.842 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, thu thập 7.083 mẫu hài cốt để giám định ADN; 2.759 trường hợp không lấy được mẫu.

Tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 22/10, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết thành phố đã hoàn thành khai quật 9.842 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó, lực lượng chức năng thu thập được 7.083 mẫu hài cốt để giám định ADN, 2.759 trường hợp không lấy được mẫu.

Vừa qua, Sở Nội vụ cũng phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức an táng chu đáo, trang trọng đối với 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại họp báo chiều 22/10. Ảnh: Phước Sáng

Đại diện Sở Nội vụ cho biết thêm, những tháng cuối năm, TPHCM tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân, gồm mai táng phí, trợ cấp một lần và chế độ thờ cúng liệt sĩ. Thành phố cũng tham mưu phê duyệt cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đến niên hạn; rà soát danh sách người được điều dưỡng tập trung và tại nhà.

Sở Nội vụ đồng thời theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về thành phố quản lý.

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chủ động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng Một tuần sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 69 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Hình ảnh 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ được chuyển ra Hà Nội: Chuyến bay mang nghĩa đồng bào Sáng nay, Quân khu 9 cùng với Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục thực hiện công tác vận chuyển hơn 8.400 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.