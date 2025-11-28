Sẵn lòng chờ đợi vì yêu

Chị Quỳnh Anh (SN 1989, quê Nghệ An) đã có 4 năm làm dâu Thụy Sĩ. Chồng chị là anh Jorg Strehler (SN 1985, đến từ ngôi làng Wald ZH, bang Zurich, Thụy Sĩ).

Vợ chồng chị quen biết nhau cách đây 7 năm tại Campuchia. Khi đó, anh Jorg là giáo viên tại một trường quốc tế ở thủ đô Phnôm Pênh, còn chị quản lý một công ty bán lẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Chị Quỳnh Anh và người chồng Thụy Sĩ

Từ những tin nhắn trò chuyện, những cuộc gặp gỡ thân tình, họ dần cảm mến nhau. Chỉ sau 6 tháng quen biết, anh Jorg đã cầu hôn cô gái Việt bằng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tuy nhiên, chị Quỳnh Anh từ chối bởi cảm thấy còn quá sớm để tiến đến hôn nhân.

“Anh ấy đã chờ đợi tôi suốt thời gian sau đó, cho đến khi tôi nhận lời vào năm 2020”, chị chia sẻ.

Đầu năm 2021, cặp đôi kết hôn. Chị Quỳnh Anh đồng ý cùng chồng sang Thụy Sĩ sống, khởi đầu cho hành trình đầy bất ngờ và thú vị của mình.

“Thả sông về nhà”

Anh Jorg hiện làm giáo viên, còn chị Quỳnh Anh làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Sau 4 năm kết hôn, họ đã có một bé trai tên gọi thân mật là Táo.

Trên kênh TikTok, chị Quỳnh Anh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường nhật tại Thụy Sĩ. Khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng, những hồ nước, dòng sông trong vắt... khiến người xem cảm nhận được vẻ đẹp bình yên mà sống động nơi đây.

Vợ chồng chị Quỳnh Anh trong một lần "thả sông về nhà"

Trong số đó, nét văn hóa khiến nhiều người tò mò của người dân bang Zurich – nơi vợ chồng chị Quỳnh Anh sinh sống là thói quen "trôi sông về nhà" sau giờ tan sở.

Chị Quỳnh Anh cho hay, bang Zurich có một dòng sông trong vắt chảy qua. Mỗi độ hè về, khi tuyết trên dãy Alps tan chảy, nước ở dòng sông lại dâng lên. Người dân thường tận dụng dòng chảy tự nhiên từ địa hình dốc để bơi từ chỗ làm về nhà hoặc đôi khi chỉ là thả mình trôi theo dòng nước để thư giãn sau 1 ngày làm việc.

“Chồng tôi làm việc ở Zurich. Thi thoảng sau giờ tan ca, tôi sẽ đến chờ chồng ở trạm tàu rồi hai vợ chồng đi ‘thả sông’. Chúng tôi gói đồ dùng cá nhân vào 1 chiếc túi chống nước, rồi xuống sông thả trôi theo dòng nước về nhà.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ thả sông để về đến trước cửa nhà. Đôi khi, họ chỉ muốn ngâm mình, hưởng thụ cảm giác sảng khoái của dòng nước mát lạnh hoặc nhân tiện trong lúc ‘thả sông’ để gặp gỡ bạn bè, sau đó sẽ lên bờ bắt tàu về nhà”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Vợ chồng chị Quỳnh Anh cùng mẹ chồng và con trai nhỏ tên Táo

Đối với chị, “thả sông” giống một thú vui sau giờ làm hơn là một cách thức di chuyển. Theo thời gian, nhiều người tìm đến thú vui này và dần tạo thành nét văn hóa thú vị ở vùng Zurich.

“Vợ chồng tôi vào ngày nghỉ thường bắt xe buýt lên thượng nguồn rồi từ từ ‘thả sông’ về nhà”, chị nói.

Làm dâu ở một đất nước xa lạ, chị Quỳnh Anh có thời điểm “sốc văn hóa”. Hồi đầu mới đến Thụy Sĩ, chị chưa quen với mùa đông lạnh buốt nơi đây. Cái lạnh khiến chị thêm cô đơn và trống trải khi con người và cảnh vật xung quanh đều xa lạ.

Từ một người phụ nữ độc lập, chị hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Có thời điểm, chị gần như mắc trầm cảm, thường xuyên cáu gắt vô cớ. May mắn, chị có người chồng tâm lý, mẹ chồng bao dung, luôn kiên nhẫn giúp chị hòa nhập với cuộc sống mới.

“Tôi tìm hiểu mọi thứ xung quanh, cởi mở với mọi người. Dần dần, tôi yêu cuộc sống ở Thụy Sĩ và biết, nơi đây chính là quê hương thứ 2 của mình”, chị chia sẻ.

Khung cảnh bình yên ở Thụy Sĩ, nơi chị Quỳnh Anh sống

Chị quan sát thấy, Thụy Sĩ và Việt Nam có nhiều sự khác biệt trong văn hóa và cách ứng xử. Người Thụy Sĩ luôn rõ ràng về chuyện tiền bạc, dù là cha mẹ, anh em ruột thịt hay bạn bè thân thiết vẫn luôn sòng phẳng với nhau.

“Ở đây, hầu như không ai mượn tiền ai. Đi ăn, đi chơi chung, mỗi người đều phải tự trả tiền cho mình hoặc tự giác mang đồ ăn, thức uống đến góp.

Họ quan niệm, làm vậy thì mỗi người sẽ tự quản lý được chế độ dinh dưỡng của bản thân, không phiền người khác phải chờ đợi hoặc chuẩn bị giúp mình”, chị kể.

Chị Quỳnh Anh có 3 tháng sống chung với mẹ chồng. Thời gian ngắn ngủi nhưng giúp chị học hỏi được nhiều từ lối sống tự lập, tiết kiệm, tối giản của bà.

Mẹ chồng chị hầu như không can thiệp vào chuyện riêng tư của các con bởi bà tin vào sự trưởng thành, độc lập của con cái.

Là một quốc gia phát triển, có mức sống cao, chi phí sinh hoạt ở Thụy Sĩ khá đắt đỏ. Mỗi tháng, vợ chồng chị cùng con trai nhỏ tiêu dùng khoảng 10.000 franc (khoảng 326 triệu đồng). Tuy nhiên, với chị đây là một mức sống vừa đủ, phù hợp với thu nhập của vợ chồng chị.

Sau 4 năm hòa nhập, chị Quỳnh Anh dần yêu cuộc sống quê chồng

Điều khiến chị bất ngờ hơn cả khi mới đến Thụy Sĩ là cảnh quan. Thụy Sĩ là một quốc gia phát triển nhưng lại không có quá nhiều tòa nhà cao tầng lộng lẫy mà thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ xinh nằm giữa triền đồi và lưng chừng núi, chảy giữa làng mạc là những hồ nước, dòng sông trong vắt, hiền hòa.

“Càng phát triển, họ càng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của đời sống con người. Họ coi nông nghiệp là cái nôi quan trọng của sự phát triển bền vững, bảo tồn nguồn nước, đất và không khí. Với họ, còn thiên nhiên, còn rừng xanh là còn sự sống khỏe mạnh”, chị kể.

Từ chỗ xa lạ, giờ đây, chị Quỳnh Anh đã quen với cuộc sống bình yên ở ngôi làng Wald ZH xinh đẹp, nơi con người, cảnh sắc, núi rừng... hòa quyện với nhau. Con người sống giữa thiên nhiên và hằng ngày vun đắp cho nó, với chị, đó là điểm đặc biệt nhất của đất nước nơi chị làm dâu.

Ảnh và video: Quỳnh Anh ở Thụy Sĩ