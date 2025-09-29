Chia sẻ với truyền thông địa phương trong 1 cuộc phỏng vấn, Lisa cho biết bản thân đã sẵn sàng "tìm kiếm một tình yêu mới" sau khi hôn phu của cô qua đời vì bệnh nan y hồi cuối năm 2023.

Thông qua ứng dụng hẹn hò, người phụ nữ 41 tuổi ở California cũng gặp gỡ được một số người nhưng đều không thể tiến xa hơn.

Ảnh chụp màn hình

Thay vì phó thác cuộc đời mình vào may mắn, Lisa quyết định hành động để tìm được nửa kia như ý.

Từ đầu tháng 9, người phụ nữ này đã quyết định chi tới 30.000 USD (792 triệu đồng) thuê 12 biển quảng cáo ở cao tốc, dọc theo tuyến Quốc lộ 101, kéo dài 72km từ Santa Clara đến San Francisco, để xúc tiến việc tìm bạn đời.

Các bảng quảng cáo của Lisa hiển thị ảnh chân dung cùng đường link dẫn đến trang web nơi cô giới thiệu bản thân.

Theo đó, Lisa nhấn mạnh bản thân là người theo đuổi lối sống năng động, lành mạnh, yêu thích đội bóng San Francisco Giants và sở hữu 1 xe ô tô mui trần.

Nội dung thông tin Lisa yêu cầu các "ứng viên" điền trước khi làm quen. Ảnh chụp màn hình

"Tôi mong muốn có thể kết hôn, lập gia đình và sinh con trong 2-3 năm tới, đồng thời ưu tiên mối quan hệ nghiêm túc và sẵn sàng mở lòng trong các buổi gặp đầu tiên", Lisa chia sẻ với kênh truyền hình địa phương KRON.

Ngoài loạt biển trên cao tốc, Lisa cũng chi tiền mua không gian quảng cáo ở cửa xe taxi để mở rộng thêm tệp đối tượng tiếp cận được trang web tìm bạn đời của cô.

"Với tôi, kết hôn và sinh con là việc hết sức quan trọng. Tôi mong muốn tìm được một người đàn ông có cùng các quan điểm chính trị, tôn giáo và cũng nghiêm túc xây dựng gia đình", Lisa nhấn mạnh.

Trước phản ứng trái chiều của dư luận, người phụ nữ khẳng định bản thân "không xấu hổ" vì cô tin rằng đây là cách tốt nhất để tìm được người đàn ông phù hợp.