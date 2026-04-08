Ngày 8/4, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) xác nhận vụ việc người phụ nữ 60 tuổi bị nam thanh niên chửi bới, hành hung trong quán ăn xảy ra trên địa bàn.

Theo Công an phường Quy Nhơn Nam, hành vi đánh người của nam thanh niên là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Công an phường đã làm rõ vụ việc và có báo cáo gửi Công an tỉnh.

Người phụ nữ ôm mặt chúi xuống bàn sau khi bị nam thanh niên hành hung. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 7/4, đoạn clip dài hơn 1 phút xuất hiện trên mạng xã hội, ghi lại cảnh 3 nam thanh niên ngồi ăn bánh bèo tại một quán nhỏ trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Trong lúc ngồi ăn, nam thanh niên mặc áo phông màu đen vừa đưa vật giống tiền cho người phụ nữ là quản lý của quán, vừa liên tục chửi bậy.

Sau khi lời qua tiếng lại, thanh niên này bê cả chồng ghế nhựa ném về phía người phụ nữ nhưng không trúng. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, nam thanh niên tiến đến dùng tay đấm vào phía sau đầu người phụ nữ.

Vụ việc được camera trong quán ghi lại, sau đó phát tán trên mạng xã hội. Gia đình nạn nhân đã trích xuất camera của quán ăn, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan công an.