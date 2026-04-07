Sáng 7/4, hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt Trương Thị Diệp Thúy và Nguyễn Thị Mộng Tuyền vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng sau khi bị hành hung, tinh thần còn lo lắng, cơ thể vẫn đau nhức.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Tuyền cho biết, hơn 20 năm làm việc trong ngành, đây là lần đầu tiên chị bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn chạy tàu.

Theo lời kể, khoảng hơn 20h tối 6/4, chị Tuyền và chị Thúy thực hiện kéo gác chắn, bật tín hiệu đèn đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua. Hai người đứng hai đầu đường để điều tiết giao thông.

Hai nữ nhân viên gác chắn vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi bị hành hung.

Vào thời điểm này, một phụ nữ điều khiển xe tay ga đi ngược chiều vẫn cố tình tìm cách vượt qua khu vực gác chắn để vào nhà gần đó. Tại vị trí này có một khe hở nhỏ, trước đó nhân viên đã dùng đá lớn chặn lại nhằm ngăn người dân băng qua đường ray.

Tuy nhiên, người phụ nữ đã gạt các viên đá sang một bên, dắt xe vào khu vực đường ray và liên tục chửi bới. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này có mùi rượu bia.

Chưa dừng lại, sau khi đoàn tàu đi qua, người phụ nữ bất ngờ lao vào hành hung hai nữ nhân viên. Một người thân đứng gần đó cũng tham gia, túm tóc chị Thúy kéo ngã xuống đường.

Hình ảnh nữ nhân viên gác chắn bị hành hung khi làm nhiệm vụ. Ảnh cắt từ clip

Chị Tuyền cho biết mình bị lôi vào khu vực khuất tầm quay của camera an ninh và tiếp tục bị hành hung, trong khi chị Thúy bị đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người.

“Công việc gác chắn chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm, lại thường xuyên làm ban đêm. Sau sự việc, chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ nhân viên gác tàu”, chị Tuyền bày tỏ.

Chị Thúy cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, may mắn có người dân kịp thời can ngăn, nếu không hậu quả có thể nghiêm trọng hơn. Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ này vẫn tiếp tục có lời lẽ thách thức.

Liên quan đến vụ việc, ông Tạ Quang Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, thông tin đơn vị đã làm việc với Công an phường Thanh Khê để phối hợp xử lý, bảo vệ người lao động.

Ông Sơn nhận định đây là hành vi mang tính “côn đồ”, xảy ra trong bối cảnh nhân viên gác chắn đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ tính mạng người dân. Tuy nhiên, đối tượng không chỉ vượt đèn đỏ mà còn hành hung khi bị nhắc nhở.

Như VietNamNet đã thông tin, hơn 20h ngày 6/4, tại khu đường ngang km788+515 giao đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê 2 nhân viên gác chắn bị hành hùng khi đang làm nhiệm vụ. Theo hình ảnh từ camera an ninh, thời điểm trên khi rào chắn đường sắt được kéo qua, đèn tín hiệu bật đỏ, một phụ nữ vẫn dắt xe máy "lách" qua rào chắn. Dù được 2 nhân viên cảnh báo, người này không chấp hành mà vẫn tiến qua khu vực rào chắn rồi có hành động giống như cãi vã với nhân viên đường sắt. Sau đó, người này cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn.