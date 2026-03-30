Ngày 30/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết đã tạm giữ người đàn ông liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Người đàn ông hành hung ba mẹ con hàng xóm ở phố Lò Đúc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tối 29/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gây bức xúc, ghi lại cảnh một phụ nữ bế bé gái bất ngờ bị người đàn ông lớn tuổi chửi bới, xô đẩy và hành hung.

Cú xô mạnh khiến nạn nhân ngã ngửa, đầu bé gái đập vào tường. Khi vừa gượng dậy, chị tiếp tục bị người đàn ông này lao đến đấm vào vùng mặt và đầu.

Qua tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào tối 28/3 tại ngõ 132 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng. Nạn nhân trong vụ việc là chị Trần Thu Th. (38 tuổi) cùng hai con nhỏ, trong đó có bé gái mới 11 tháng tuổi.

Chị Th. cho biết, gia đình chị mới chuyển đến đây được 2 ngày thì đã bị người hàng xóm ngoài 60 tuổi này gây sự. Ngay từ ngày đầu chuyển đến, người này đã chửi bới, thậm chí nhổ nước bọt và hắt nước vào mẹ con chị.

Kể lại sự việc, chị Th. vẫn chưa hết bàng hoàng: "Khoảng 18h ngày 28/3, khi đang dọn đồ về nhà, tôi dựng xe cách nhà hàng xóm vài mét thì bất ngờ bị ông ấy lao ra chửi bới.

Khi đó, tôi dùng điện thoại ghi lại sự việc và bảo con gái lớn gọi công an. Tuy nhiên, ông ấy càng kích động, xô đẩy khiến tôi ngã ra phía sau khi đang bế con nhỏ, làm cháu va đập mạnh vào tường.

Không dừng lại, ông ấy tiếp tục lăng mạ, tấn công mẹ con tôi trong suốt khoảng 45 phút, cho đến khi lực lượng chức năng có mặt".

Theo chị Th., sau sự việc, ba mẹ con chị đã đến cơ quan công an trình báo và được đưa đi kiểm tra y tế. Hiện chị và con gái út đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bé gái 11 tháng tuổi được xác định bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, có biểu hiện nôn trớ, quấy khóc và cần tiếp tục theo dõi.

Không chỉ chịu tổn thương về thể chất mà tinh thần các nạn nhân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Con gái lớn của chị Th. rơi vào trạng thái hoảng loạn, không dám về nhà một mình sau sự việc.