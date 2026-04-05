Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, trú phường Đông Hòa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, khoảng 17h ngày 4/4, tại hẻm bên hông Công ty Giày da Thái Bình (số 40, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình), xảy ra va chạm giữa hai xe máy.

Đối tượng Nguyễn Khắc Phi. Ảnh: CA

Cụ thể, Nguyễn Khắc Phi lái xe Exciter va chạm với xe máy do anh Hồ Văn Bảo (SN 1996, quê Nghệ An) điều khiển khi hai xe đi ngược chiều. Thay vì thương lượng, hai bên xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả giữa đường.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, quê Gia Lai) đi ngang qua, dừng xe can ngăn. Tuy nhiên, Phi không dừng lại mà chửi bới, lao vào đánh anh Quang, khiến nạn nhân bị thương.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, khi công nhân tan ca, thu hút nhiều người tụ tập theo dõi, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt, đưa ba người về làm việc, tạm giữ hai phương tiện. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Phi mang tính côn đồ, gây rối trật tự công cộng nên đã bắt khẩn cấp để điều tra.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.