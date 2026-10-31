Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của bà Lê Thị Lục (MS 2026.228) ở Hà Tĩnh, mắc ung thư vú, sống một mình và không còn tiền điều trị, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ bà số tiền 56.374.567 đồng.

Đại diện Báo VietNamNet vừa phối hợp với lãnh đạo UBND xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh đến thăm và trao số tiền 56.374.567 đồng tới bà Lê Thị Lục, nhân vật trong bài viết: “Sống một mình, người phụ nữ 72 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không còn tiền điều trị”.

Số tiền của bạn đọc giúp bà Lục có thêm kinh phí trang trải chi phí sinh hoạt và tiếp tục điều trị bệnh.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo UBND xã Hương Đô trao số tiền 56.374.567 đồng tới bà Lục

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, sau khi vợ chồng ly hôn, bà Lục đưa con gái vào miền Nam làm thuê. Tuy nhiên, con gái bà không may qua đời do tai nạn đuối nước. Từ đó, bà sống một mình.

Khoảng một năm rưỡi trước, bà Lục phát hiện mắc ung thư vú. Sau khi phẫu thuật cắt một bên vú trái, bà tiếp tục điều trị hóa chất tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Để có tiền chữa bệnh, bà phải nhờ anh em vay mượn, đến nay vẫn chưa trả được.

Những lần tái khám gần đây, bác sĩ phát hiện bệnh có dấu hiệu di căn sang ngực phải. Sức khỏe ngày càng suy yếu, những cơn đau xuất hiện thường xuyên, có lúc bà chóng mặt, choáng váng, không thể tự đứng dậy.

Ở tuổi 72, bà Lục không có nguồn thu nhập ổn định. Hai người con trai của bà đều không có điều kiện gần gũi, chăm sóc mẹ thường xuyên. Trong khi đó, những người anh em cũng khó khăn, chỉ có thể hỗ trợ bà phần nào.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, tại buổi trao quà, lãnh đạo UBND xã Hương Đô gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của bà Lục.

Theo lãnh đạo địa phương, sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc không chỉ giúp bà có thêm kinh phí điều trị bệnh mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Sau khi trao số tiền trên, nếu bà Lục tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến bà.