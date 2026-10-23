MS 2026.286

Sau nhiều năm chạy chữa cho con gái mắc hội chứng Down và ung thư xương, anh Nguyễn Thanh Phong Em ở Đồng Tháp lo lắng khi không còn đủ khả năng trang trải chi phí điều trị, duy trì sự sống cho con.

Bất hạnh nối tiếp

Trong căn phòng trọ nhỏ gần Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2, anh Nguyễn Thanh Phong Em (SN 1987, xã Ba Sao, Đồng Tháp) cố gắng động viên con gái Nguyễn Lê Trúc Giang (SN 2012) trước khi đưa con vào viện tái khám và điều trị.

Nguyễn Lê Trúc Giang mắc hội chứng Down bẩm sinh, cách đây 6 năm lại phát hiện mắc ung thư xương ác tính

Trúc Giang mắc hội chứng Down bẩm sinh, đến nay đã 14 tuổi nhưng vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp. Theo anh Em, khi biết con không thể phát triển như những đứa trẻ bình thường khác, vợ chồng anh từng đau khổ, tuyệt vọng. Tuy nhiên, cả hai cố gắng vượt qua để chăm sóc con.

"Năm 2020, con thường xuyên kêu đau chân, đi lại khó khăn, lúc đó tôi nghĩ con bị đau do té ngã nên mua thuốc về bôi và uống. Khoảng một tuần sau, cô giữ trẻ thông báo bé đột ngột chảy nhiều máu cam. Tôi đưa con đi khám và nhận tin con mắc u ác của xương dài chi dưới.

Lúc đầu, vợ chồng tôi không biết bệnh tình của con nghiêm trọng đến mức nào. Khi được bác sĩ tư vấn, biết con mắc ung thư xương ác tính, chúng tôi chết lặng, không dám tin vào sự thật”, anh Em nhớ lại.

Sau đó, Giang được chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 1 (phường Gia Định, TPHCM) điều trị 3 đợt hoá chất. Khoảng 6 tháng sau, bác sĩ chuyển Giang sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để phẫu thuật cắt một bên chân nhằm ngăn chặn khối u di căn.

Phẫu thuật xong, Giang lại được chuyển về Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 1 để tiếp tục điều trị. Khoảng 3 năm sau, Giang chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2 ở thành phố Thủ Đức điều trị đến nay.

Để chăm sóc con, vợ chồng anh Em thuê phòng trọ gần bệnh viện. Việc liên tục xin nghỉ dài ngày khiến cả hai mất công việc tại một công ty ở tỉnh Bình Dương cũ. Sau khi mất việc, anh Em chuyển sang làm thợ hồ, còn vợ anh ở lại phòng trọ túc trực chăm con.

Năm 2022, không còn đủ khả năng trả tiền thuê trọ, anh Em đưa con về quê, gửi con cho bố mẹ chăm sóc để hai vợ chồng đi làm thuê.

Hơn một năm sau, bệnh ung thư của Giang di căn vào phổi. Cô bé phải phẫu thuật lần thứ hai tại Bệnh viện Nhi đồng 1, sau đó được chuyển về Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 1 rồi cơ sở 2 để tiếp tục điều trị.

Giang đã trải qua nhiều đợt điều trị hoá chất và đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2

Khánh kiệt vì chi phí điều trị

Hiện nay, theo phác đồ điều trị, mỗi tháng Giang phải đến bệnh viện từ 1-3 lần để truyền thuốc và theo dõi tình trạng xương ở chân đã phẫu thuật.

Mỗi lần đưa con lên thành phố điều trị, hai cha con phải thuê phòng trọ gần bệnh viện, lưu lại từ 7-10 ngày, chờ sức khỏe của Giang ổn định mới trở về quê.

Ở quê nhà, gia đình anh Em sống cùng bố mẹ. Không có đất sản xuất, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào công việc thợ xây của anh.

Trước đây, bố mẹ anh Em còn khỏe, có thể đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Những năm gần đây, bố anh mắc bệnh xương khớp, tim nên mất khả năng lao động. Mẹ anh bị rối loạn nhận thức, suy giảm trí nhớ, không thể làm việc và gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân.

Vì vậy, vợ anh phải ở nhà chăm Giang và phụ giúp bố mẹ chồng đau ốm, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh Em.

Bố mẹ anh Em sinh được 5 người con, anh Em là con út. Tuy nhiên, các anh chị của anh đều có hoàn cảnh khó khăn nên không thể hỗ trợ nhiều.

Sau 6 năm điều trị bệnh cho con gái, hiện gia đình anh Phong Em không còn đủ khả năng xoay xở chi phí điều trị

Theo anh Em, mỗi tháng, chi phí đưa Giang đến bệnh viện điều trị dao động từ 5-10 triệu đồng mỗi lần, tuỳ theo phác đồ điều trị từng lần. Ngoài ra, anh còn phải lo tiền sinh hoạt, học hành cho người con đang học lớp 8 và tiền thuốc điều trị cho bố mẹ, khoảng 4-5 triệu đồng/tháng.

“Thu nhập từ nghề thợ xây không đủ trang trải các khoản chi phí. Để có tiền chữa bệnh cho con, gia đình tôi đã bán những tài sản có giá trị, vay mượn nhiều nơi. Dù cố gắng xoay xở, đến nay chúng tôi thực sự kiệt quệ, không còn khả năng chi trả viện phí để tiếp tục điều trị cho con”, anh Em chia sẻ.

Nhìn con gái vẫn phải duy trì những đợt điều trị, trong khi gia đình không còn nguồn lực để xoay xở, người cha không khỏi đau lòng. Anh mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để vơi bớt gánh nặng kinh tế, có thêm điều kiện đưa Trúc Giang tiếp tục điều trị căn bệnh hiểm nghèo.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Lê Trúc Giang có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.286 (em Nguyễn Lê Trúc Giang) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Thanh Phong Em (bố của Trúc Giang) theo địa chỉ: ấp Cái Tre, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 0368899242.

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