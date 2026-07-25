MS 2026.196

Trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), bà Cao Thị Minh (SN 1979), con gái Đinh Thị Khánh Linh (SN 2009) cùng cháu ngoại mới 3 tháng tuổi đang chật vật cầm cự qua từng ngày.

Mẹ con bà Minh và cháu bé sống trong phòng trọ chật chội, ẩm thấp chỉ có vài món đồ đạc cũ kỹ chất trong góc. Ảnh: Hải Sâm

Căn phòng chỉ có vài món đồ cũ kê sát góc nhà. Trên tấm chiếu cũ, đứa trẻ gầy gò nằm với cơ thể chi chít vết côn trùng cắn. Mỗi khi cháu khóc vì đói, bà Minh chỉ biết lặng lẽ quay mặt lau nước mắt vì trong túi không còn tiền mua sữa.

Cháu bé chào đời khi mới 35 tuần tuổi, từng mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm như suy hô hấp, rối loạn đông máu, nhiễm khuẩn và vàng da do huyết tán. Sau gần một tháng điều trị tích cực, nhờ sự chăm sóc của các y, bác sĩ cùng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cháu mới được xuất viện.

Thế nhưng, trở về phòng trọ, cuộc sống của ba mẹ con bà cháu vẫn trong cảnh khó khăn. Ăn uống thiếu thốn, thức trắng nhiều đêm chăm con khiến Linh dần cạn sữa, em bé phải dùng hoàn toàn sữa ngoài.

Bà Minh cùng con gái và cháu ngoại. Ảnh: Hải Sâm

Có những ngày, trong căn phòng trọ không còn đủ sữa để pha cho cháu một bình. Con khóc vì đói mà không biết làm sao nên Linh đành ngâm gạo cho mềm, giã nhuyễn rồi nấu lấy nước cho con uống cầm hơi.

"Em biết nước gạo không có nhiều dinh dưỡng, nhưng lúc đó không còn cách nào khác. Có mấy chị ở quầy thuốc gần đây thương quá nên kêu gọi mua sữa cho cháu. Giờ con em đã 3 tháng nhưng cổ vẫn rất yếu, chưa tự nâng đầu được. Em muốn đưa con đi khám nhưng không có tiền", Linh nghẹn ngào.

Nghe con gái nói, bà Minh lặng người. "Nhìn cháu khóc mà xót lắm. Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe để đi làm kiếm tiền mua hộp sữa cho cháu. Nhưng nhiều hôm vừa làm được một lúc đã choáng váng, không đứng nổi", bà nói.

Bà Minh đau ốm liên miên, không thể đi làm đều, có những ngày đứa trẻ đói, bà không đồng nào mua sữa cho cháu. Ảnh: Hải Sâm

Gia đình bà Minh có hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Người phụ nữ 47 tuổi cho biết, vợ chồng bà sinh được 4 người con. Chồng bà là ông Đinh Minh Sỹ (SN 1978) bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên tinh thần không ổn định. Trong 4 người con của vợ chồng bà, cặp sinh đôi là Linh và chị gái Đinh Thị Kim Chi đều được xác nhận khuyết tật trí tuệ mức độ nặng.

Hiện Chi đang làm thuê tại một xưởng bánh mì gần nhà trọ của bà Minh. Con gái đầu Đinh Thị Bông (SN 2005) đã lấy chồng ở cạnh xã Kim Phú, tuy nhiên cuộc sống còn khó khăn nên không đỡ đần bố mẹ được gì; cô con gái út Đinh Thị Hà Vy (SN 2018) còn nhỏ, hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở quê.

Đã 3 tháng nhưng cổ của em bé yếu, chưa tự ngẩng được đầu. Ảnh: Hải Sâm

Vì cuộc sống ở quê quá khó khăn, khoảng 4 năm trước, bà Minh đưa Linh và Chi xuống Đồng Hới thuê trọ mưu sinh. Bản thân bà mắc bệnh hở van tim và thiếu máu nặng nên chỉ xin được công việc rửa bát tại các quán cơm gần bệnh viện.

"Có tháng tôi chỉ làm được hơn chục ngày vì quá mệt, tiền công khoảng 500 nghìn đồng. Chủ quán thương thì cho ba bữa ăn, chứ tiền kiếm được chẳng đủ trả tiền phòng trọ", bà kể.

Theo mẹ xuống Đồng Hới, Linh cũng xin phụ việc tại một quán ăn. Trong thời gian làm việc, em quen một người đàn ông quê Sơn La rồi mang thai. Trước ngày sinh, Linh trở lại phòng trọ của mẹ để ở cữ. Từ khi con chào đời, bố cháu bé chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm và mới gửi được một lần 300 nghìn đồng do công việc không ổn định.

Mới 3 tháng tuổi, cơ thể đứa trẻ đầy những vết côn trùng cắn. Ảnh: Hải Sâm

Hiện phòng trọ ba mẹ con bà cháu đang ở có giá 700 nghìn đồng/tháng nhưng đã nợ nhiều tháng tiền thuê.

Cuộc sống của ba mẹ con bà cháu chỉ trông vào tiền công rửa bát thuê và khoản trợ cấp xã hội. Mỗi tháng, bà Minh và Linh được hưởng 750 nghìn đồng/người do bệnh tật và khuyết tật trí tuệ mức độ nặng.

"Gộp cả tiền trợ cấp cũng chưa đủ trả tiền phòng trọ. Tiền sữa, tiền ăn đều phải chắt chiu từng đồng, có hôm trong túi chẳng còn nổi vài chục nghìn", bà Minh buồn bã nói.

Môi trường sống của mẹ con bà Minh đã xuống cấp. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với VietNamNet, ông Cao Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Phú cho biết, gia đình bà Cao Thị Minh thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bản thân bà Minh mắc bệnh tim, sức khỏe yếu; ông Sỹ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam; hai con gái Đinh Thị Khánh Linh và Đinh Thị Kim Chi thuộc diện khuyết tật trí tuệ. Hiện 3 mẹ con bà Minh đều đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

"Chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, chăm lo cho cháu nhỏ", ông Dương chia sẻ.

Bạn đọc giúp gia đình bà Cao Thị Minh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.196 (bà Cao Thị Minh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Cao Thị Minh theo địa chỉ: thôn Trung Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại:

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