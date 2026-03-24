Ngày 24/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Thi Thị Thu Ái (SN 1993) mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lê Thị Hồng Anh (SN 1983, cùng trú Đà Nẵng) 15 tháng tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Ái quen biết bà N.T.Y.V. (trú TPHCM) khi buôn bán mỹ phẩm. Do cần tiền trả nợ, Ái đưa ra thông tin gian dối về việc đang đầu tư các dự án bất động sản tại Quảng Nam, Đắk Lắk, kêu gọi góp vốn với cam kết lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.T

Để tạo niềm tin, Ái sử dụng hình ảnh dự án, giấy tờ đất tải từ internet gửi qua Zalo cho bị hại. Những lần đầu, Ái hoàn trả tiền gốc kèm “lợi nhuận”, khiến bà V. tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền.

Từ đầu năm 2022 đến tháng 11/2022, bà V. đã nhiều lần chuyển tiền cho Ái, tổng số hơn 120 tỷ đồng, để góp vốn mua bất động sản. Sau đó, Ái chuyển lại cho bà V. gần 107 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 12,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ái còn dùng thủ đoạn tương tự để lừa 3 người khác, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Thị Hồng Anh cho Ái vay tổng cộng 5,5 tỷ đồng thông qua trung gian, với lãi suất 0,4%/ngày (tương đương 146%/năm).

Trong 3 lần cho vay từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2022, Hồng Anh đã thu lợi bất chính hơn 202 triệu đồng. Việc giao dịch thực hiện qua tin nhắn và chuyển khoản ngân hàng.