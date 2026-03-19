Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chỉ trong tháng 3, đơn vị đã phát hiện 3 vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao do người nước ngoài điều hành, với 43 đối tượng tham gia các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cụ thể, ngày 6/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Sơn tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, Myanmar và Malaysia có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận được một người Trung Quốc (không rõ lai lịch) thuê làm việc trực tuyến. Nhóm này sử dụng các website và ứng dụng hẹn hò tình dục để tiếp cận, lôi kéo nạn nhân là người Trung Quốc đang sinh sống trong nước.

Sau khi nạn nhân đăng ký tài khoản và lựa chọn dịch vụ, thông tin sẽ được chuyển tiếp cho các nhóm khác thực hiện các bước lừa đảo tiếp theo. Các đối tượng hoạt động theo mô hình phân công khép kín, không quen biết trực tiếp nhằm tránh bị phát hiện.

Trước đó, ngày 5/3, lực lượng chức năng cũng kiểm tra một cơ sở lưu trú tại phường Hạp Lĩnh, phát hiện 6 công dân Trung Quốc tạm trú nhưng không khai báo theo quy định. Qua xác minh, nhóm này khai nhận được tuyển dụng qua mạng để lôi kéo người chơi tại Trung Quốc tham gia các trò chơi trực tuyến.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng WeChat, WhatsApp để liên hệ, hướng dẫn và chăm sóc “khách hàng”, với mức lương từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, kèm theo tiền thưởng theo số lượng người tham gia.

Cũng trong đầu tháng 3, một nhóm 8 đối tượng người Hàn Quốc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng đã bị phát hiện tại phường Hạp Lĩnh. Qua điều tra, xác định Son Chan Hyun (sinh năm 1984, quốc tịch Hàn Quốc) là đối tượng cầm đầu.

Theo cơ quan Công an, nhóm này do một người Trung Quốc (đang ở Campuchia) tuyển dụng và chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng giả danh nhân viên cơ quan ngoại giao, liên hệ với các cửa hàng, đại lý tại Hàn Quốc để đặt mua hàng hóa số lượng lớn nhằm tạo lòng tin. Sau đó, chúng dụ bị hại mua giúp một số mặt hàng khác để hưởng chênh lệch. Khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, các đối tượng lập tức chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng xác định, từ khi hoạt động tại Campuchia và Việt Nam đến nay, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 1,2 tỷ Won (khoảng 21 tỷ đồng). Riêng tại Việt Nam, các đối tượng đã thực hiện khoảng 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 622.000 Won (khoảng 11 tỷ đồng) của các nạn nhân tại Hàn Quốc. Toàn bộ số tiền được chuyển vào các tài khoản do người Trung Quốc quản lý, còn các đối tượng được trả lương bằng tiền ảo USDT, dao động từ 2.000 đến 7.000 USDT mỗi tháng.