Sáng 11/4, Công an xã Sơn Lương (Phú Thọ) cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Trọng Đức (31 tuổi) tại khu vực gần phân trại số 4, Trại giam Tân Lập.

Trước đó, ngày 10/4, Công an xã Sơn Lương phối hợp với Trại giam Tân Lập phát thông báo truy tìm phạm nhân Nguyễn Trọng Đức (đang chấp hành án về tội giết người tại phân trại số 3) do đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm bỏ trốn, Đức có đặc điểm nhận dạng là người gầy, mặc quần đen, áo cộc tay màu xanh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy tìm, tổ chức rà soát diện rộng những nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn.