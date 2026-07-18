Sáng 18/7, Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, tàu SE10 chạy theo hướng Nam - Bắc, khi đến Km906+500 thuộc khu gian Bình Sơn - Trì Bình, đoạn qua thôn Phú Lễ (xã Bình Sơn) đã va chạm với một người đi bộ qua đường sắt tại lối đi tự mở.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.S

Nạn nhân được xác định là bà P.T.T. (64 tuổi, trú thôn Phú Lễ). Thời điểm xảy ra tai nạn, bà T. đi bộ qua đường sắt thì bị đoàn tàu va chạm, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và xử lý vụ việc theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.