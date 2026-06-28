Ngày 28/6, Univision đưa tin nữ nhà báo kiêm MC nổi tiếng Ernestina Pais đã qua đời hôm 26/6, hưởng dương 54 tuổi, sau một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực San Isidro, tỉnh Buenos Aires.

Theo truyền thông Argentina, chiếc xe do Ernestina Pais điều khiển đã bị đoàn tàu Tren de la Costa tông trực diện khi băng qua đường ray. Cảnh sát cho biết nữ MC được cho là cố vượt qua giao lộ dù rào chắn đã hạ xuống khiến đoàn tàu không kịp phanh.

Chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn kinh hoàng.

Cú va chạm mạnh xảy ra ở phía ghế lái. Lực lượng cứu hộ xác nhận Ernestina Pais đã tử vong tại hiện trường.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nữ MC tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng cùng nhiều tổn thương nội tạng. Báo cáo pháp y cũng ghi nhận cô bị chấn thương gan và nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành các xét nghiệm độc chất để phục vụ công tác điều tra.

Bên cạnh đó, lực lượng điều tra đang trích xuất dữ liệu từ camera an ninh quanh khu vực xảy ra tai nạn. Hình ảnh ban đầu cho thấy chiếc xe đã cố băng qua đường ray bất chấp các tín hiệu cảnh báo.

Ernestina Pais là một trong những MC hàng đầu Argentina.

Ernestina Pais sinh năm 1972, là một trong những gương mặt truyền hình nổi tiếng của Argentina với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, phát thanh và sân khấu. Bà ghi dấu ấn khi trở thành người phụ nữ đầu tiên dẫn dắt chương trình Caiga Quien Caiga, một trong những chương trình truyền hình có sức ảnh hưởng lớn tại Argentina.

Ngoài hoạt động truyền hình, những năm gần đây Ernestina Pais còn tham gia sân khấu và tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng trong làng giải trí Argentina.