Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, tàu SE19 khi đến km 7+400 thuộc khu gian Giáp Bát - Văn Điển (Hà Nội) thì xảy ra va chạm với ô tô con mang biển kiểm soát 30A-461.XX (chưa xác định được người điều khiển). Sau cú va chạm mạnh, chiếc ô tô bị hất văng ra khỏi phạm vi khổ giới hạn đường sắt.

Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song ô tô con bị hư hỏng, biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt. Ảnh: Chiến Thắng

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con đang quay đầu trong phạm vi khổ giới hạn đường sắt.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.